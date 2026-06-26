Ex contador de Cristina y la viuda de Daniel Muñoz van a juicio oral

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Mientras que para la Justicia, Daniel Muñóz “resultó un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de Néstor y Cristina Kirchner, en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales".

De esta forma, a justicia federal determinó que parte del dinero ilícito que trasladaba Daniel Muñóz, se volcó a una estructura de blanqueo de activos.

“Parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita y que fueron recibidos por Daniel Muñoz, habría sido puesto en circulación en el mercado, tanto a nivel local como internacional, con el fin de aparentar un origen lícito”, dice la resolución.

De dichas maniobras participaron Daniel Muñóz, Carolina Pochetti, Víctor Manzanares, Ricardo Barreiro (ex jardinero de Cristina Kirchner), y 27 personas más.