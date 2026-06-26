Ex contador de Cristina y la viuda de Daniel Muñoz van a juicio oral

La medida la tomó el Juez Ariel Lijo como parte de la investigación por lavado de dinero de un desprendimiento de la llamada Causa Cuadernos.
El juez Federal Ariel Lijo envió a juicio oral a Víctor Manzanares, ex contador de Cristina Fernández de Kirchner, y Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz por lavar dinero con fondos de coimas, según fuentes judiciales.
Se trata un desprendimiento del expediente conocido como la Causa Cuadernos, que está en pleno juicio y tiene como principal acusada a la ex-presidenta.
La resolución que lleva la firma de Lijo, afirma que las empresas contaban con concesiones y/o contrataciones del Estado Nacional -en cabeza del Ministerio de Planificación Federal- y “contribuyeron con su financiamiento a mantener el sistema a cambio de continuar con contrataciones perjudiciales para el Estado Nacional”.
La investigación indica que lo recaudado era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados, como Daniel Muñoz, en el domicilio ubicado Uruguay y Juncal (domicilio particular de Néstor y Cristina Kirchner), “jefes de esta organización ilícita-, en la Residencia oficial del Presidente en Olivos y/o en la Casa de Gobierno.
Mientras que para la Justicia, Daniel Muñóz “resultó un engranaje clave en el circuito de acumulación y traslado del dinero de Néstor y Cristina Kirchner, en particular en lo referido a la recaudación de los fondos ilegales".
De esta forma, a justicia federal determinó que parte del dinero ilícito que trasladaba Daniel Muñóz, se volcó a una estructura de blanqueo de activos.
“Parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita y que fueron recibidos por Daniel Muñoz, habría sido puesto en circulación en el mercado, tanto a nivel local como internacional, con el fin de aparentar un origen lícito”, dice la resolución.
De dichas maniobras participaron Daniel Muñóz, Carolina Pochetti, Víctor Manzanares, Ricardo Barreiro (ex jardinero de Cristina Kirchner), y 27 personas más.
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