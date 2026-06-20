El kirchnerismo realiza un banderazo para reclamar la libertad de Cristina

El acto tendrá lugar este sábado, a partir de las 14, en Parque Lezama. El diputado Máximo Kirchner será el único orador y se especula con que se reproduzca un mensaje de audio de la expresidenta.
La militancia kirchnerista realizará este sábado un banderazo para volver a reclamar por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que desde hace un año cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. El acto se llevará a cabo desde las 14 en Parque Lezama.
El diputado nacional Máximo Kirchner será el único orador y se especula con la posibilidad de que se reproduzca un mensaje de audio de la exjefa de Estado, tal como viene haciéndolo desde que cumple la pena en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución.
Junto con la convocatoria en Parque Lezama, que coincidirá con la conmemoración del Día Nacional de la Bandera Nacional, habrá manifestaciones en más de 130 distritos del país para denunciar otra vez la "proscripción" de Cristina, que fue condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El acto central se dará luego de que la Justicia haya intimado a la exmandataria a que se abstenga de “realizar acciones que puedan alterar la convivencia en el edificio o en su entorno”. Según el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu, Cristina Kirchner habría participado el 14 de junio pasado en la colocación de una bandera gigante desplegada por militantes y vecinos que prometía “de San José a la Rosada”, cruzando del edificio lindero al balcón del segundo piso de su departamento.
Para el magistrado, ese hecho no se encuadra dentro del respeto a las condiciones específicas de conducta y convivencia, argumentando que su objetivo es “evitar situaciones que alteren el orden en el entorno inmediato del lugar de detención”.
En la previa de la manifestación en Parque Lezama, el titular del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, calificó de "muy importante la convocatoria" y consideró que la condena a Cristina Kirchner "es injusta e ilegítima".
“Hay que recuperar el valor de la Justicia, muy venida abajo. Otra institución de la República en la que la gente no cree”, afirmó el legislador en declaraciones radiales. Y en esa línea, subrayó que “defender la inocencia de Cristina es un acto de justicia para el peronismo”.
"Fue lamentable y penoso el momento en que la Corte Suprema dejó firme el fallo condenatorio contra Cristina, después de un proceso judicial viciado, lleno de irregularidades y de arbitrariedades donde armaron todo un esquema para terminar condenándola y condenar su proceso político porque le impide ser candidata”, agregó.
En tanto, la diputada Lucía Cámpora también se manifestó en contra del fallo contra la exjefa de Estado. "No estamos dispuestos a que nadie nos diga a quién podemos votar. La queremos libre, porque es inocente y porque es quien mejor puede construir una alternativa”, expresó.
Y completó: "Estamos convencidos de que las causas justas se militan, y esta es una causa justa y una verdad. Cristina tiene que estar libre, caminando junto a su pueblo. Y los argentinos tenemos que vivir mejor; ambas cosas van de la mano".
comentar