El kirchnerismo realiza un banderazo para reclamar la libertad de Cristina

Para el magistrado, ese hecho no se encuadra dentro del respeto a las condiciones específicas de conducta y convivencia, argumentando que su objetivo es “evitar situaciones que alteren el orden en el entorno inmediato del lugar de detención”.

2026_06_250512800-20-scaled Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111.

"Defender la inocencia de Cristina es un acto de justicia para el PJ"

En la previa de la manifestación en Parque Lezama, el titular del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, calificó de "muy importante la convocatoria" y consideró que la condena a Cristina Kirchner "es injusta e ilegítima".

“Hay que recuperar el valor de la Justicia, muy venida abajo. Otra institución de la República en la que la gente no cree”, afirmó el legislador en declaraciones radiales. Y en esa línea, subrayó que “defender la inocencia de Cristina es un acto de justicia para el peronismo”.

"Fue lamentable y penoso el momento en que la Corte Suprema dejó firme el fallo condenatorio contra Cristina, después de un proceso judicial viciado, lleno de irregularidades y de arbitrariedades donde armaron todo un esquema para terminar condenándola y condenar su proceso político porque le impide ser candidata”, agregó.

En tanto, la diputada Lucía Cámpora también se manifestó en contra del fallo contra la exjefa de Estado. "No estamos dispuestos a que nadie nos diga a quién podemos votar. La queremos libre, porque es inocente y porque es quien mejor puede construir una alternativa”, expresó.

Y completó: "Estamos convencidos de que las causas justas se militan, y esta es una causa justa y una verdad. Cristina tiene que estar libre, caminando junto a su pueblo. Y los argentinos tenemos que vivir mejor; ambas cosas van de la mano".