Rolando Figueroa reafirmó que apoya que "las tierras sean para los argentinos"

A través de sus redes sociales, el gobernador de Neuquén indicó que su partido no respaldará la extranjerización de la tierra.
El gobernador Rolando Figueroa publicó este miércoles un video en sus redes sociales en el cual planteó que su espacio político, La Neuquinidad, no va a acompañar iniciativas que avancen en el ámbito nacional con la extranjerización de la tierra.
“Así como envíamos a la Legislatura un proyecto de ley para que las tierras de nuestra provincia sean para argentinos, desde Varvarco queremos ratificar una decisión que tomamos en Neuquén. No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, dijo el gobernador de Neuquén.
“Con la misma firmeza digo que, de ninguna manera, vamos a acompañar la extranjerización de nuestras tierras. Nosotros queremos que las tierras sean para los argentinos y el nivel de desarrollo tiene que estar atado a la producción”, explicó Figueroa.
"La Neuquinidad" tiene como representantes en el Congreso a la senadora Julieta Corroza y a la diputada Karina Maureira en la Cámara baja.
El texto que Figueroa remitió a la Legislatura modifica el artículo 1° de la Ley 263 de la provincia y redefine el objetivo central de la norma. Según el articulado difundido, el Poder Ejecutivo provincial deberá promover “el cumplimiento de la función social de la tierra fiscal” a través de su arrendamiento y enajenación progresiva “a favor de los auténticos trabajadores del campo”.
La cláusula más determinante es la que establece que “solo podrán adjudicarse tierras fiscales en venta o arrendamiento a personas humanas o jurídicas argentinas”. Con esa redacción, el proyecto excluye de forma explícita a cualquier inversor, empresa o individuo de nacionalidad extranjera, sin excepciones ni porcentajes intermedios.
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