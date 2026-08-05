Caputo afirmó que "los sectores que generan dólares" beneficiarán a toda la economía

El ministro de Economía aseguró que el crecimiento de las actividades exportadoras beneficia a la industria, el comercio y la construcción en el ámbito local, al tiempo que cuestionó el desempeño fabril entre 2011 y 2023.
El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico del Gobierno y sostuvo que el crecimiento de los sectores que generan divisas beneficia al resto de los sectores productivos vinculados al mercado interno, por lo que rechazó las críticas sobre un crecimiento desigual por la caída de la industria y el comercio.
Caputo, durante su participación en un encuentro organizado por la Cámara de Agentes de Bolsa, cuestionó el desempeño industrial durante los gobiernos anteriores al afirmar que "parecía que veníamos en un boom de industria de 2011 a 2023. Era exactamente lo contrario. La industria en esos años, en el modelo de los cracs anteriores, cayó 10% a pesar de estar subsidiada en tarifas y por todos los argentinos, porque todos los boludos como nosotros pagábamos hasta 10 veces lo que valía".
Durante su exposición en el Hotel Sheraton de la ciudad e Buenos Aires, Caputo insistió en que el desarrollo de los sectores vinculados a la generación de dólares fortalece al resto de la actividad económica. De esa manera, respaldó la visión económica del presidente Javier Milei frente a los cuestionamientos de la oposición sobre la evolución de distintos sectores productivos.
El ministro también se refirió a la situación que recibió la actual administración y aseguró que "la Argentina ha sido arrasada desde el punto de vista económico e institucional, moral y de la confianza". La declaración se produjo pese a que integró el gobierno de Mauricio Macri, primero como ministro de Finanzas y luego como presidente del Banco Central.
En otro tramo de su intervención, Caputo sostuvo que el actual programa económico presenta una diferencia respecto de experiencias anteriores. "Hay una cosa diferente que hacemos del pasado: es la primera vez que Argentina evita una crisis sin violar el respeto a la propiedad privada", afirmó.
Además, atribuyó la desaceleración de la inflación a la independencia del Banco Central y al fin del financiamiento monetario del Tesoro. Según explicó, esa decisión "permitió acelerar el proceso de estabilización por encima de las previsiones iniciales".
Por último, el titular del Palacio de Hacienda señaló que "los procesos de desinflación requieren tiempo para consolidarse y aseguró que el programa económico continúa avanzando en esa dirección". En ese sentido, remarcó que la evolución de los indicadores responde a las políticas implementadas por el Gobierno desde el inicio de la gestión.
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