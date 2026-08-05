Caputo afirmó que "los sectores que generan dólares" beneficiarán a toda la economía

En otro tramo de su intervención, Caputo sostuvo que el actual programa económico presenta una diferencia respecto de experiencias anteriores. "Hay una cosa diferente que hacemos del pasado: es la primera vez que Argentina evita una crisis sin violar el respeto a la propiedad privada", afirmó.

Además, atribuyó la desaceleración de la inflación a la independencia del Banco Central y al fin del financiamiento monetario del Tesoro. Según explicó, esa decisión "permitió acelerar el proceso de estabilización por encima de las previsiones iniciales".

Por último, el titular del Palacio de Hacienda señaló que "los procesos de desinflación requieren tiempo para consolidarse y aseguró que el programa económico continúa avanzando en esa dirección". En ese sentido, remarcó que la evolución de los indicadores responde a las políticas implementadas por el Gobierno desde el inicio de la gestión.