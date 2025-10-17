El dólar oficial volvió a aumentar y cerró en $1.475

El dólar oficial minorista operó este viernes 17 de octubre a $1.434,32 para la compra y a $1.491,61 para la venta, en el promedio de los bancos que informa el BCRA.

Mientras que en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta, con un aumento de $45 con respecto a la víspera. De todos modos, en los bancos privados se vendió a un valor más elevado.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se vendió a $1.450. De este modo, trepó $48 (+3,4%) respecto de la jornada previa.

Mientras que el denominado dólar blue o paralelo se vendió a $1.455 para la compra $1.475 para la venta en el mercado informal de la City porteña. La brecha con el oficial se ubicó en el 2,4%.

image

El dólar MEP cotizó a $1.526,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,3%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.541,22 y la brecha con el dólar oficial es del 6,3%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.917,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1499,00, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s106.115, según Binance.

En este contexto, los papeles de empresas argentinas que cotizan en el exterior anotaron mayoría de bajas de hasta 2,6% encabezados por Grupo Financiero Galicia, seguido de Central Puerto (-2%) y Pampa Energía (-1,3%), mientras que en el otro extremo subieron Telecom (+1,2%), Edenor (+0,6%) e IRSA (+0,6%).

El S&P Merval de la bolsa porteña subió 1,5% hasta los 1.958.559,50 puntos. Los bonos soberanos globales operaron con altibajos en Wall Street. El riesgo país se consolidó por encima de los 1.000 puntos básicos y el último dato disponible marca 1.029 unidades.