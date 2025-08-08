Salta: Sáenz ratificó la libertad de acción de los partidos de su frente provincial

“Mi compromiso está puesto en hablar del futuro y en cumplir con el mandato que me fue encomendado: pelear por Salta”, dijo el gobernador de la provincia al fundamentar su decisión de conceder libertad de acción a los 16 partidos de su frente en las elecciones de octubre.
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, destacó el carácter único del frente amplio provincial que conduce en la provincia, una coalición integrada por dirigentes de más de 16 partidos políticos de distintas vertientes ideológicas —peronismo, radicalismo, PRO, libertarios, entre otros— que en las elecciones provinciales de mayo pasado obtuvo 11 de los 12 senadores provinciales en juego y 22 de las 30 bancas de diputados.
De cara a la elección de legisladores nacionales, Sáenz resolvió otorgar libertad de acción a cada uno de los partidos que integran el frente provincial, para que puedan sumarse a las alianzas y espacios con los que se sientan más identificados.
“El único límite es defender siempre a la provincia y no traicionar los intereses de los salteños, que son quienes nos eligieron para representarlos”, remarcó el gobernador.
Sáenz subrayó que en el actual escenario político “pareciera que se discute entre pasado y presente”, al tiempo que afirmó que “mi compromiso está puesto en hablar del futuro y en cumplir con el mandato que me fue encomendado: pelear por Salta”.
