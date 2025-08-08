Salta: Sáenz ratificó la libertad de acción de los partidos de su frente provincial

De cara a la elección de legisladores nacionales, Sáenz resolvió otorgar libertad de acción a cada uno de los partidos que integran el frente provincial, para que puedan sumarse a las alianzas y espacios con los que se sientan más identificados.

Un solo mandato: "Pelear por Salta"

“El único límite es defender siempre a la provincia y no traicionar los intereses de los salteños, que son quienes nos eligieron para representarlos”, remarcó el gobernador.

Sáenz subrayó que en el actual escenario político “pareciera que se discute entre pasado y presente”, al tiempo que afirmó que “mi compromiso está puesto en hablar del futuro y en cumplir con el mandato que me fue encomendado: pelear por Salta”.