Sandra Pettovello acusó a Barrionuevo de hostigamiento y amenazó con denunciarlo ante la Justicia

"No es correcto mentir ni presionar, y es aún más intolerable hostigar", expresó la funcionaria, quien defendió la actuación del Ministerio de Capital Humano y reclamó que el conflicto se resuelva exclusivamente por los canales judiciales.

"Considero que corresponde que sea la Justicia, y no las presiones de terceros, la que resuelva la cuestión", sostuvo.

La ministra también apuntó contra la movilización que el sindicato convocó para el próximo lunes a las 16, desde Avenida de Mayo 930 hasta la sede de la Secretaría de Trabajo.

Intereses particulares

Según Pettovello, la protesta responde a intereses particulares y se desarrolla en un contexto de hostigamiento personal y mediático.

"La movilización que se pretende impulsar, en un contexto de hostigamiento tanto personal como a través de los medios de comunicación, responde a intereses particulares que nada tienen que ver con los derechos de los trabajadores", afirmó.

Además, anticipó que analizará la posibilidad de efectuar una denuncia judicial para resguardar su integridad y exigió que cesen las presiones y agresiones dirigidas hacia su persona.

Un enfrentamiento que llegó a la Corte Suprema

La tensión entre Pettovello y Barrionuevo había quedado expuesta durante las actividades que el papa León XIV desarrolló con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

En aquella oportunidad, ambos protagonizaron un fuerte intercambio por la falta de homologación de los acuerdos salariales del sector gastronómico.

La ministra explicó que la situación institucional del gremio se encuentra judicializada y que, por ese motivo, la Secretaría de Trabajo no puede avanzar con determinadas decisiones administrativas.

"A mí no me extorsiones porque vamos mal", le advirtió entonces al dirigente sindical.

También sostuvo que Barrionuevo debería solicitar una excepción judicial para que el organismo laboral pudiera intervenir y homologar los acuerdos, en caso de que los trabajadores no estuvieran percibiendo los aumentos correspondientes.

Pettovello insistió en que la negativa a entregar el certificado de autoridades no responde a una decisión política, sino a cuestiones estrictamente jurídicas.

La controversia llegó hasta la Corte Suprema luego de que la Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, presentara un recurso contra una resolución de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Ese tribunal había concedido una medida cautelar solicitada por Barrionuevo y ordenado al Gobierno expedir, en un plazo de diez días hábiles, un certificado provisorio de las autoridades electas en UTHGRA.

Sin embargo, la cartera laboral cuestionó esa decisión mediante una presentación firmada por su abogada, María Fernanda Penas, en la que argumentó que la resolución vulnera distintas disposiciones legales.