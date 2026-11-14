El Gobierno difundió un video por la visita de León XIV, pero omitió dos paradas clave

El mensaje de León XIV en el Cottolengo Don Orione

La visita del Pontífice al Cottolengo Don Orione fue uno de los momentos más estremecedores.

Durante su visita a la institución de Claypole, León XIV escuchó los testimonios de dos mujeres que viven allí y que relataron las dificultades que atravesaron a lo largo de sus vidas por distintas discapacidades. En ese encuentro, convocó a la sociedad argentina a realizar "grandes gestos de caridad".

Uno de los pasajes centrales de su mensaje estuvo dedicado a la dignidad de las personas con discapacidad. "Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que realmente es importante en la vida", sostuvo.

Sus palabras tuvieron repercusión en medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y las organizaciones del sector de discapacidad. Entre los reclamos estuvieron las bajas de pensiones por invalidez, que posteriormente debieron ser restituidas por orden judicial.

La visita a la cárcel de Devoto y el traslado de los detenidos

El papa León XIV ya se encuentra en la cárcel de Devoto, en el inicio de su última jornada en la Argentina.

La otra actividad que no apareció en la recopilación oficial fue la visita a la cárcel de Villa Devoto, durante la última jornada del Papa en el país. Frente a unos 70 detenidos, León XIV habló sobre los límites, la posibilidad de redención y la importancia de la reinserción social.

"Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados", expresó. También los alentó a afianzarse en la fe y la esperanza para afrontar los desafíos cotidianos, y pidió que el establecimiento fuera un ambiente más humano y respetuoso que favoreciera la recuperación y la reinserción de las personas en la comunidad.

La visita se produjo en los últimos días de funcionamiento del penal. El jueves 12 de noviembre, un día después de la despedida del Pontífice, el Gobierno completó el traslado de los últimos 69 detenidos que permanecían en el establecimiento y dio por finalizado el proceso de desocupación, iniciado a mediados de octubre.

Los internos fueron trasladados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El operativo comenzó a las 15.30 y contó con la participación del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.