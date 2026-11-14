El Gobierno difundió un video por la visita de León XIV, pero omitió dos paradas clave

El compilado de Capital Humano repasó las actividades del Papa en la Argentina, aunque dejó afuera sus visitas al Cottolengo Don Orione y a la cárcel de Devoto, donde pronunció mensajes sobre discapacidad y reinserción social
El Gobierno nacional publicó un video para agradecer la visita del papa León XIV a la Argentina, pero dejó afuera dos actividades de su agenda: el paso por el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y la recorrida por la cárcel de Villa Devoto. En ambos lugares, el Pontífice pronunció mensajes que tuvieron repercusión en medio de las tensiones del oficialismo con el sector de discapacidad y del cierre del establecimiento penitenciario.
El material fue difundido por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, bajo la consigna "Seguiremos enseñando a pescar". La recopilación, de poco más de tres minutos, repasó algunos de los principales momentos del recorrido de León XIV por el país, entre el 8 y el 11 de noviembre.
El video incluyó imágenes de su llegada al aeropuerto de Ezeiza, donde fue recibido por el presidente Javier Milei, el cuerpo de Granaderos y un grupo de fieles. También mostró sus actividades en el Palacio Libertad y la Universidad Católica Argentina (UCA), la misa en el Monumento de los Españoles y la Vigilia de los Jóvenes, además de sus visitas a Córdoba y Luján.
El cierre estuvo dedicado a la despedida del Papa en Ezeiza. En las imágenes, Milei apareció emocionado mientras le decía al Pontífice que la Argentina "es su casa".
Durante su visita a la institución de Claypole, León XIV escuchó los testimonios de dos mujeres que viven allí y que relataron las dificultades que atravesaron a lo largo de sus vidas por distintas discapacidades. En ese encuentro, convocó a la sociedad argentina a realizar "grandes gestos de caridad".
Uno de los pasajes centrales de su mensaje estuvo dedicado a la dignidad de las personas con discapacidad. "Quisiera afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad, son una bendición porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que realmente es importante en la vida", sostuvo.
Sus palabras tuvieron repercusión en medio de las tensiones entre el Gobierno nacional y las organizaciones del sector de discapacidad. Entre los reclamos estuvieron las bajas de pensiones por invalidez, que posteriormente debieron ser restituidas por orden judicial.
La otra actividad que no apareció en la recopilación oficial fue la visita a la cárcel de Villa Devoto, durante la última jornada del Papa en el país. Frente a unos 70 detenidos, León XIV habló sobre los límites, la posibilidad de redención y la importancia de la reinserción social.
"Queridos hermanos, recordemos que visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados", expresó. También los alentó a afianzarse en la fe y la esperanza para afrontar los desafíos cotidianos, y pidió que el establecimiento fuera un ambiente más humano y respetuoso que favoreciera la recuperación y la reinserción de las personas en la comunidad.
La visita se produjo en los últimos días de funcionamiento del penal. El jueves 12 de noviembre, un día después de la despedida del Pontífice, el Gobierno completó el traslado de los últimos 69 detenidos que permanecían en el establecimiento y dio por finalizado el proceso de desocupación, iniciado a mediados de octubre.
Los internos fueron trasladados al Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El operativo comenzó a las 15.30 y contó con la participación del Servicio Penitenciario Federal, la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
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