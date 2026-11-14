Tierra del Fuego: Alejandro Deanes asume la conducciòn del Frente Renovador de Massa

“Con Loli tenemos una relación política de muchos años. Lo conozco, confío en él y sé del compromiso que tiene con Río Grande. Está trabajando su candidatura a intendente desde el Movimiento Popular Fueguino y creo que tiene mucho para darle a la ciudad”, afirmó.

Martín Deanes remarcó así la importancia que tienen ambos dirigentes en su carrera política: Massa como referente nacional del Frente Renovador y Löffler como su principal referente en Tierra del Fuego.

En cuanto a esta nueva etapa, adelantó que buscará fortalecer el partido, sumar participación y llevar a los espacios de discusión nacional las preocupaciones de los fueguinos. “Quiero trabajar, escuchar y sumar. Tenemos que hablar de los problemas concretos de nuestra provincia y llevar esa realidad a cada lugar donde se discuta el futuro del país”, señaló.

“Estoy agradecido por este nuevo desafío. Sergio es una referencia nacional para nosotros, Loli es mi referente político en Tierra del Fuego y yo voy a poner todo mi esfuerzo para representar a nuestra provincia de la mejor manera posible”, concluyó el nuevo presidente del Frente Renovador fueguino.