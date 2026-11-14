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Tierra del Fuego: Alejandro Deanes asume la conducciòn del Frente Renovador de Massa

Como parte de su reorganizaciòn federal, el parlamentario del Mercosur fue elegido como presidente del partido en la provincia. Destacó a Sergio Massa como referente nacional.

El parlamentario del MERCOSUR Alejandro Martín Deanes asumió la presidencia del Frente Renovador de Tierra del Fuego en el marco de la reorganización en el interior de las estructuras de ese partido cuyo referente nacional es Sergio Massa.

Recibo esta responsabilidad con mucha alegría y con ganas de trabajar. Tierra del Fuego necesita tener cada vez más presencia en las discusiones nacionales y creo que desde este lugar podemos aportar mucho”, expresó Deanes tras su asunción.

El dirigente señaló que su tarea será acercar los temas de la provincia a la agenda nacional del Frente Renovador. “Sergio (Massa) tiene una mirada federal que comparto. Desde Tierra del Fuego tenemos mucho para aportar: industria, producción, trabajo, soberanía y una provincia estratégica para el futuro de la Argentina”, sostuvo.

“Con Loli tenemos una relación política de muchos años. Lo conozco, confío en él y sé del compromiso que tiene con Río Grande. Está trabajando su candidatura a intendente desde el Movimiento Popular Fueguino y creo que tiene mucho para darle a la ciudad”, afirmó.

Martín Deanes remarcó así la importancia que tienen ambos dirigentes en su carrera política: Massa como referente nacional del Frente Renovador y Löffler como su principal referente en Tierra del Fuego.

En cuanto a esta nueva etapa, adelantó que buscará fortalecer el partido, sumar participación y llevar a los espacios de discusión nacional las preocupaciones de los fueguinos. “Quiero trabajar, escuchar y sumar. Tenemos que hablar de los problemas concretos de nuestra provincia y llevar esa realidad a cada lugar donde se discuta el futuro del país”, señaló.

“Estoy agradecido por este nuevo desafío. Sergio es una referencia nacional para nosotros, Loli es mi referente político en Tierra del Fuego y yo voy a poner todo mi esfuerzo para representar a nuestra provincia de la mejor manera posible”, concluyó el nuevo presidente del Frente Renovador fueguino.

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