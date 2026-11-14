Suspensión de las PASO: el Gobierno asegura tener los votos para el dictamen en el Senado

El próximo martes habrá un debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales y el jueves 26 se realizará la sesión en el recinto. Cuáles son los pedidos de los aliados de la Casa Rosada sobre otros puntos de la reforma política.
El Gobierno afirma tener la mayoría para dictaminar el martes 17 de noviembre a favor de la suspensión de las PASO, y está cerca de alcanzar los 37 votos para sancionar esa iniciativa en la sesión del jueves 26. La discusión de la reforma electoral se hará en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Agustín Coto (LLA).
La Casa Rosada cerró acuerdos con gobernadores en busca de que respalden su posición para evitar que se hagan las elecciones primarias. Sin embargo, deberá consensuar qué hará con el resto de la reforma política, que incluye financiamiento y Ficha Limpia, entre otros puntos. Uno de los ejes que piden los aliados es que, si sólo se aprueba una parte de esa reforma, se incluya el capítulo de Ficha Limpia, que impide la presentación de candidatos con condenas en segunda instancia por corrupción.
Por eso serán claves las negociaciones que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, realice este fin de semana para terminar de consolidar una mayoría que supere los 37 votos necesarios para aprobar la suspensión de las PASO. Las tratativas fueron encaradas desde la Casa Rosada, ya que la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, decidió correrse de esa negociación, en medio de las discrepancias que mantiene con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La administración libertaria tiene asegurados los votos para firmar el dictamen el próximo martes, gracias al respaldo de diez de los 19 que conforman esa comisión. El oficialismo cuenta con seis miembros, con lo cual necesita el respaldo de cuatro aliados para lograr el dictamen que habilite al tratamiento en el recinto. Los legisladores aliados que apoyan al Gobierno son Carlos Mauricio Espínola y Alejandra Vigo (ambos de Provincias Unidas), y el radical Eduardo Vischi. Podría sumarse el mendocino Rodolfo Suárez.
Tras el dictamen, el oficialismo deberá asegurarse los 37 votos en el recinto, que son la mayoría absoluta que se requiere para sancionar una iniciativa electoral. El Gobierno tiene 21 votos y necesita sumar otros 16 para aprobar esa iniciativa. En ese sentido, precisar cosechar siete de los diez votos de la UCR, tres del PRO y al menos seis provinciales.
Los gobernadores que están de acuerdo con suspender o eliminar las PASO son los de Catamarca, Raúl Jalil; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres, y de Salta, Gustavo Sáenz, que van a aportar cinco votos. Responden a esos mandatarios Julieta Corroza (Neuquén), Guillermo Andrada (Catamarca), Alejandro Vigo (Córdoba) y Flavia Royón.
A esa lista, el Ejecutivo quiere sumar a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que ahora está en contra. En este caso, si suman a estos mandatarios, tendrían los votos de Carlos Arce y Sandra Decut (Misiones) y Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.
En cambio, los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Marcelo Orrego; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Jujuy, Carlos Sadir, no cuentan con senadores de su signo político.
*Con información de la agencia Noticias Argentinas
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