Suspensión de las PASO: el Gobierno asegura tener los votos para el dictamen en el Senado

Tras el dictamen, el oficialismo deberá asegurarse los 37 votos en el recinto, que son la mayoría absoluta que se requiere para sancionar una iniciativa electoral. El Gobierno tiene 21 votos y necesita sumar otros 16 para aprobar esa iniciativa. En ese sentido, precisar cosechar siete de los diez votos de la UCR, tres del PRO y al menos seis provinciales.

La suspensión de las PASO será debatida el próximo 26 de noviembre en el recinto del Senado.

Los gobernadores que están de acuerdo con suspender o eliminar las PASO son los de Catamarca, Raúl Jalil; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres, y de Salta, Gustavo Sáenz, que van a aportar cinco votos. Responden a esos mandatarios Julieta Corroza (Neuquén), Guillermo Andrada (Catamarca), Alejandro Vigo (Córdoba) y Flavia Royón.

A esa lista, el Ejecutivo quiere sumar a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que ahora está en contra. En este caso, si suman a estos mandatarios, tendrían los votos de Carlos Arce y Sandra Decut (Misiones) y Beatriz Ávila y Sandra Mendoza.

En cambio, los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Marcelo Orrego; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Jujuy, Carlos Sadir, no cuentan con senadores de su signo político.

*Con información de la agencia Noticias Argentinas