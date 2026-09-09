Milei pidió a la oposición acompañar los proyectos por Malvinas

El mandatario vinculó sus anuncios con la figura del general José de San Martín, cuyo legado reivindicó durante el acto. En ese sentido, destacó que la independencia fue alcanzada mediante decisiones concretas y no únicamente a través de discursos.

“No liberó medio continente con discursos. Lo hizo con acción efectiva, cruzando la cordillera, con logística y con disciplina”, enfatizó Milei al referirse a la campaña militar encabezada por San Martín.

Para el Presidente, la experiencia histórica demuestra que las causas que considera justas requieren decisión y ejecución. En esa línea, sostuvo que la soberanía no puede limitarse a un discurso político, sino que debe sostenerse mediante medidas concretas en distintos ámbitos.

“La soberanía de un país no debe ser un relato dirigido desde un atril, sino que debe ser construida y defendida en distintos ámbitos”, sentenció Milei al cerrar su planteo durante la inauguración del museo.