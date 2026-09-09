Milei pidió a la oposición acompañar los proyectos por Malvinas

El Presidente anunció que enviará al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y destacó nuevas sanciones contra quienes exploten recursos en la Cuenca Malvinas.
El presidente Javier Milei pidió a la oposición que acompañe los proyectos vinculados con la soberanía de las Islas Malvinas que enviará al Congreso y sostuvo que la causa debe quedar al margen de las diferencias políticas. “No es de un gobierno ni de un partido, con esto no puede haber grieta alguna”, afirmó durante la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en Palermo.
Milei adelantó que la próxima semana enviará al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y aseguró que espera que sea aprobado. Además, destacó que el Gobierno firmó un decreto para agilizar las sanciones contra quienes exploten recursos argentinos sin autorización y precisó que ya se inició un proceso sancionatorio contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas.
El Presidente también resaltó la reasignación de recursos para la creación de la Base Naval Integrada en Tierra del Fuego y para realizar inversiones en telecomunicaciones. Según explicó, estas medidas no ponen en riesgo el superávit fiscal.
En su discurso, Milei calificó de “ilegítimo” al gobierno del Reino Unido en las Islas Malvinas y sostuvo que la defensa de la soberanía debe incluir tanto el crecimiento económico como el fortalecimiento de las capacidades de defensa. “La soberanía nacional se defiende haciendo crecer la economía de nuestros compatriotas e invirtiendo en la defensa y protección de nuestros suelos y nuestra patria”, afirmó.
El mandatario vinculó sus anuncios con la figura del general José de San Martín, cuyo legado reivindicó durante el acto. En ese sentido, destacó que la independencia fue alcanzada mediante decisiones concretas y no únicamente a través de discursos.
“No liberó medio continente con discursos. Lo hizo con acción efectiva, cruzando la cordillera, con logística y con disciplina”, enfatizó Milei al referirse a la campaña militar encabezada por San Martín.
Para el Presidente, la experiencia histórica demuestra que las causas que considera justas requieren decisión y ejecución. En esa línea, sostuvo que la soberanía no puede limitarse a un discurso político, sino que debe sostenerse mediante medidas concretas en distintos ámbitos.
“La soberanía de un país no debe ser un relato dirigido desde un atril, sino que debe ser construida y defendida en distintos ámbitos”, sentenció Milei al cerrar su planteo durante la inauguración del museo.
comentar