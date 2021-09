Santilli: "Hay que consolidar esta diferencia"

En declaraciones a radio Mitre, el ganador de los comicios de los comicios del domingo sostuvo que ""en cada visita a los municipios escuchaba las ganas de ir hacia un nuevo rumbo. Un nuevo rumbo que tiene que ver con que se la escuche a la sociedad".

"La sociedad está pidiendo que la escuchen, que resuelvan los problemas y terminen con las chicanas, la agresión y ese tipo de situaciones que no funciona en una sociedad que quiere salir adelante", explicó Santilli.

Por ello, el dirigente aseguró: "Yo tengo que seguir haciendo lo mismo que hice, dije que iba a hacer una campaña al lado de los bonaerenses, hice más de 13.800 kilómetros" por el territorio de la provincia.

Nunca el peronismo perdió una elección de medio tiempo

Para destacar la importancia de las PASO de ayer, Santilli recordó que "nunca el peronismo unido había perdido una elección de medio término; hay que consolidar esta diferencia y eso se hace hablando con la sociedad"

Ser propositivo y resolver los problemas de la gente

En la misma línea del discurso que pronunciara tras la victoria del domingo, Santilli planteó la necesidad de "empezar a resolver los problemas de la Argentina que hace décadas que viene con los mismos problemas de siempre y que la pandemia profundizó aún más. En vez de discutir y pelearse, hay que ser propositivo y resolver los problemas; para eso nos elige la gente", afirmó.

Manes también triunfó

A lo largo de la campaña de las PASO, Diego Santilli prometió que trabajaría junto a su oponente, sea cual fuere el resultado de la elección. En ese sentido, reconoció que "este (el resultado de las elecciones del domingo 13) también es el triunfo de Facundo Manes, que se comprometió e hizo una muy buena elección". Y aseguró: "Hay que trabajar juntos y seguir recorriendo".

"Hice 22 proyectos de ley, presenté propuestas en toda la campaña"

Como muestra de la impronta que llevará al Parlamento, si finalmente es electo como diputado nacional en noviembre próximo, Santilli sostuvo que ya tiene listos "22 proyectos de ley" que llevara al Congreso Nacional

Por otra parte, y dando su visión del oficialismo, destacó que "el kirchnerismo no gestionó, no escucharon a la sociedad. No se dieron cuenta que cuando empezó la pandemia la gente tenía miedo, pero al cabo de dos o tres meses la gente pedía otras soluciones".

Y explicó que "se estuvo muy lejos de los ciudadanos. No hay espacio para eso en nuestro país porque estamos peor. Hace más de una década que no se genera trabajo privado", concluyó.

Si no transformamos la provincia no podemos transformar el país

Durante la entrevista, Diego Santilli envió un mensaje al oficialismo: "El kirchnerismo tiene que entender que esto se hace dialogando, no se hace a los empujones, a los atropellos", aseguró.

Por último , el ganador de las PASO en la provincia de Buenos Aires sentenció: "Si no transformamos la provincia no podemos transformar el país".

Fuente: Radio Mitre - "Lanata sin filtro"