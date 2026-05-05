Santilli dialogó con Ritondo y los intendentes del PRO sobre la gestión bonaerense

"Estoy convencido de que vamos a trabajar en conjunto. Con Cristian, con Sebastián Pareja", aseguró el ministro del Interior

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este martes con el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y los intendentes PRO de la Provincia de Buenos Aires para conversar sobre la gestión en los municipios bonaerenses y la agenda bilateral entre los distritos y el Gobierno Nacional.