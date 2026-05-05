Santilli dialogó con Ritondo y los intendentes del PRO sobre la gestión bonaerense

"Estoy convencido de que vamos a trabajar en conjunto. Con Cristian, con Sebastián Pareja", aseguró el ministro del Interior
El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este martes con el jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, y los intendentes PRO de la Provincia de Buenos Aires para conversar sobre la gestión en los municipios bonaerenses y la agenda bilateral entre los distritos y el Gobierno Nacional.
Durante la reunión, Santilli remarcó la necesidad de sostener un rumbo claro y evitar retrocesos: “Tenemos que sostener el rumbo del Presidente Milei. Los argentinos han hecho un esfuerzo enorme. No tenemos que volver atrás”.
“Estoy convencido de que vamos a trabajar en conjunto. Con Cristian, con Sebastián Pareja y con el radicalismo estamos haciendo un trabajo articulado, y yo valoro ese trabajo”, sostuvo Santilli.
Y el Ministro agregó: “La provincia no aguanta más la gestión que lleva adelante Axel Kicillof, que ha empeorado todas las variables. Tenemos que devolverle a la Provincia el valor que tiene: desarrollo, crecimiento de la producción y una identidad de provincia pujante”.
Participaron del encuentro Soledad Martinez (Vicente López), Marcelo Matzkin (Zárate), Juan Ibarguren (Pinamar), Fernando Bouvier (Arrecifes), Jorge Etcheverry (Lobos), Sebastián Abella (Campana) y , Javier Martinez (Pergamino).
También se sumaron María José Gentile (9 de Julio), Juan Fiorini (Junín), Guillermo Montenegro (Senador provincial), Agustín Neme (Gral. Pueyrredón), Alejandro Rabinovich (Presidente Bloque PRO Diputados BA) y Pablo Petrecca (Presidente Bloque PRO Senado BA).
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