“La misión comercial a San Pablo es algo en que venimos trabajando hace casi un mes. El 60% de todo lo que exporta la Argentina a Brasil proviene de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estrechar aún más la relación bilateral exitosa con inmenso potencial para seguir creciendo junto a la Fiesp”, resaltó Scioli.

El Embajador agregó que “junto al consulado argentino en San Pablo, a cargo de Luis María Kreckler, y la Província logramos convocar a un gran número de inversores para este encuentro. Nuestro objetivo siempre fue crear más empleos, divisas e inversión para nuestro país”.

La visita de Kicillof fue organizada por Scioli; y por el flamante cónsul en San Pablo, Luis María Kreckler. El encuentro en la FIESP contará con la presencia de más de 50 empresas brasileñas y nacionales, como Ambev, Arcor, Embraer, 3M, Andreani, Volkswagen, Ternium, Dow Chemical, Scania, Penalty; Raizen y General Motors, entre otras.

En septiembre de 2021 las exportaciones argentinas a Brasil fueron de US$ 988,3 millones, y las brasileñas de US$ 987,5 millones, con saldo superavitario argentino de US$ 800.000. Las exportaciones argentinas crecieron un 37% con respecto al mismo mes del 2020, mientras que las brasileñas crecieron un 22%. La corriente de comercio bilateral alcanzó US$ 1.975,8 millones, representando un aumento del 29% con respecto al mismo mes del 2020.

En el período enero-septiembre del 2021, la corriente de comercio fue de US$ 16.884 millones, representando un aumento del 46 % con respecto al mismo período del 2020. Las exportaciones argentinas aumentaron un 45% con respecto al mismo período del 2020 y Argentina se consolidó como el 3er. socio comercial brasileño después de China y Estados Unidos.

En el marco de los encuentros permanentes que tiene con sectores industriales y comerciales de Brasil para generar nuevas inversiones en la Argentina, hace dos semanas el embajador Scioli, junto al Cónsul Luis Kreckler, estuvieron reunidos con Paulo Skaf, consolidando el compromiso de más integración entre las industrias de ambos países. “Vamos a fortalecer aún más las relaciones comerciales entre nuestros países”, resaltó Skaf, el presidente de la federación industrial más importante de Brasil. Allí se terminó de consolidar la agenda que desarrollará mañana Kicillof en San Pablo.

“Quiero agradecer por su actitud positiva hacia la Argentina y la disposición de su organización que es el corazón de la industria de Brasil. La FIESP nuclea más de 120 mil industrias y nuestro desafío es integrarlas cada vez más con la industria argentina”, manifestó en ese encuentro Scioli.

La FIESP es la asociación comercial más grande de la industria brasileña, afiliada a la Confederación Nacional de Industria (CNI). Representa a cerca de 130 mil industrias de diferentes sectores, de todos los tamaños y de las más diversas cadenas productivas, distribuidas en más de 130 sindicatos patronales.

Desde 2004 a la actualidad, la presidencia de FIESP estuvo a cargo de Paulo Skaf, quien será reemplazado en el cargo por Josué Gomes da Silva el 1 de enero de 2022 tras las elecciones de julio del corriente año. Su candidatura contó con el apoyo de Paulo Skaf, quien decidió no postularse para un nuevo mandato. Gomes da Silva tendrá como primer vicepresidente a Rafael Cervone Netto, quien ganó la elección para la presidencia del Centro de Industrias del Estado de São Paulo (CIESP).