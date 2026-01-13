Incendios en la Patagonia: la oposición presentó proyectos para aumentar los recursos

A pesar de que 22 de los 32 focos ígneos fueron controlados, las ráfagas de viento reavivaron las llamas en varios puntos, en especial cerca del Lago Epuyén.

En ese contexto, diputados de la oposición presentaron iniciativas en el Congreso para aumentar los recursos federales destinados a combatir el fuego. Las propuestas, impulsadas por legisladores del Frente de Izquierda y Unión por la Patria, donde insisten en que deben tomarse medidas.

Por su parte, otra iniciativa impulsada por el Frente de Izquierda busca declarar la emergencia presupuestaria del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y exige la garantía de recursos plenos para enfrentar los incendios.

Desde el FIT, el texto firmado por Romina Del Plá, Néstor Pitrola, Myriam Bregman y Nicolás del Caño establece que el Estado deberá destinar fondos específicos para la adquisición de aviones hidrantes, helicópteros, vehículos y herramientas de combate, además de un aumento salarial para los brigadistas y la regularización de su situación laboral.

Suma la provisión inmediata de ayuda a los damnificados, la reconstrucción de viviendas y servicios, y la prohibición de cambios en el uso del suelo en las zonas afectadas durante sesenta años, con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria.

Las propuestas del peronismo

Los diputados del bloque Unión por la Patria presentaron dos iniciativas. La primera declara el Estado de Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica durante 180 días para las provincias afectadas y faculta al Poder Ejecutivo Nacional a asignar fondos extraordinarios para asistencia sanitaria, reconstrucción de infraestructura, alivio fiscal y duplicación de prestaciones sociales para las familias damnificadas.

El proyecto, impulsado por José Alejandro Glinski y otros legisladores patagónicos, autoriza la entrega de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias perjudicadas.

Otra iniciativa pide fortalecer la capacidad operativa del Estado mediante la adquisición de aviones hidrantes especializados, con una inversión autorizada de hasta 50 millones de dólares. El proyecto, firmado por Pablo Todero, Pablo Yedlin y Martín Aveiro