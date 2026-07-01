Se frustró la audiencia entre Victoria Villarruel con un periodista aliado de Milei

La vicepresidenta concurrió a los Tribunales de Comodoro Py en una causa en la que denunció al dueño de un portal por injurias, pero este no se presentó.
La vicepresidenta Victoria Villarruel concurrió este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para participar de una audiencia de conciliación por la demanda por calumnias e injurias que le inició al dueño de un portal español Javier Negre por llamarla “traidora y golpista” al gobierno de Javier Milei.
De todos modos, la audiencia se frustró porque Negre no se presentó a la convocatoria del juez federal Sebastián Casanello, según informaron fuentes judiciales.
En el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py, la vicepresidente y sus asesores esperaron a la llegada de Negre pero nunca se presentó y no se realizó la audiencia de conciliación convocada por el magistrado para intentar mediar entre las partes.
De esta forma, Casanello deberá resolver si cita a una nueva audiencia o avanza con la causa de la vicepresidenta.
Es una causa de instancia privada que Villarruel presentó contra Negre, dueño del portal “La Derecha Diario” que apoya al gobierno de Milei, por calumnias e injurias por un mensaje en su cuenta de la red social “X” del año pasado en el que llamó a la vicepresidenta “traidora y golpista”.
"Nos defenderemos con uñas y dientes. Esta denuncia no nos va a amordazar ni a mí ni a ningún compañero de La Derecha Diario. La Vicepresidenta copia los tintes autoritarios como hace aquí Pedro Sánchez. Vamos a bancar al gobierno de Milei por mucho que le pese a Villarruel", dijo Negre cuando se conoció la denuncia.
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