Manuel Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF

El ex Jefe de Gabinete presentó su dimisión a través de una carta al presidente de la petrolera, Horacio Marín. Su salida deberá ser puesta a consideración de las accionistas de la empresa.
Manuel Adorni presentó este miércoles su renuncia al cargo de director titular de YPF, puesto que ocupaba en representación del Estado nacional. Lo hizo cinco días después de haber dejado la Jefatura de Gabinete, en medio de la investigación judicial que pesa en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
La dimisión fue comunicada mediante una breve carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín. “De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio, Manuel Adorni”, reza el texto.
Ahora, la salida del exfuncionario deberá ser analizada por los accionistas de la compañía para completar el procedimiento formal previsto en el estatuto de YPF.
Después de haber llegado a la Jefatura de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos, Adorni había sido designado como director titular Clase A de la petrolera como representante del Estado nacional. Este puesto concentra la llamada “acción de oro”, con la que el Ejecutivo mantiene facultades especiales dentro de la empresa.
Según dijeron tiempo atrás desde la administración libertaria, el exportavoz había asumido en calidad de ad honorem y no percibía sueldo por su puesto en la petrolera.
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