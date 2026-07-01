Manuel Adorni renunció a su cargo en el directorio de YPF

La dimisión fue comunicada mediante una breve carta dirigida al presidente de la petrolera, Horacio Marín. “De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio, Manuel Adorni”, reza el texto.