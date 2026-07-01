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El dólar oficial subió $10 y cerró en $1.510

La divisa estadounidense cotizó en alza y el dólar blue aumentó $5 y llegó a $1.520. El Banco Central compró U$s 25 millones.

El dólar oficial minorista subió $10 y cerró a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.507,52 para la venta.

Mientras que en el segmento mayorista subió $7, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.491. El dólar blue tuvo un alza de $5 y cerró a $1.500 para la compra y a $1.520 para la venta en el mercado informal de la City porteña.

Por su parte, el Banco Central volvió a operar con saldo positivo y compró US$ 25 millones, al tiempo que las reservas brutas de la entidad quedaron en US$ 47.056 millones.

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Los bonos y el riesgo país

El S&P Merval cayó 1,6% a 3.128.135,41 puntos, mientras que medido en dólares cedió 2,2% a 1.994,84 puntos. Las acciones operaron con mayoría de bajas de hasta 2,7% liderados por Grupo Supervielle, seguido de Cresud (-2,6%) y BYMA (-2,3%),

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Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cayeron 4% encabezados por Grupo Supervielle, Transportadora de Gas del Sur y Cresud con el 3,6% y 3,3%, respectivamente. De esta manera, el riesgo país mejoró dos unidades y se ubicó en 424 puntos básicos.

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