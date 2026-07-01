El dólar oficial subió $10 y cerró en $1.510

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Los bonos y el riesgo país

El S&P Merval cayó 1,6% a 3.128.135,41 puntos, mientras que medido en dólares cedió 2,2% a 1.994,84 puntos. Las acciones operaron con mayoría de bajas de hasta 2,7% liderados por Grupo Supervielle, seguido de Cresud (-2,6%) y BYMA (-2,3%),

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cayeron 4% encabezados por Grupo Supervielle, Transportadora de Gas del Sur y Cresud con el 3,6% y 3,3%, respectivamente. De esta manera, el riesgo país mejoró dos unidades y se ubicó en 424 puntos básicos.