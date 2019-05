Sucede que tanto el peronismo como Cambiemos empiezan a definir sus límites a las alianzas transitorias que serán oferta electoral, en principio, en agosto. Esta "búsqueda obsesiva" adquiere diferentes características, según van pasando los días, las horas y hasta los minutos, más aún en tiempo "de liquidez" del pensamiento.

Así casi como quien no quiere la cosa, poco a poco, los extremos empezaron a converger en un punto mientras experimentan cierta expansión de esos espacios. De tal forma que la tercera vía quedó comprimida y uno de sus candidatos más taquilleros, Sergio Massa, en boca de todos.

Por caso, el intendente de Malvinas Argentinas, tras la reunión en el PJ pidió sumar a los sectores que no estuvieron presentes e hizo hincapié en Sergio Massa. "Si ganamos la provincia, ganamos el país", afirmó.

Leonardo Nardini, celebró la presencia de Cristina Kirchner en la reunión de la mesa de acción política del PJ nacional y consideró que fue "un gesto para los compañeros que tenían dudas de si Cristina no quería al PJ".

Pero agregó que "tenemos que sumar a los actores que hoy no estuvieron", y mencionó a Alternativa Federal e hizo especial hincapié en Sergio Massa, a quien le adjudicó un "fuerte peso electoral en la provincia de Buenos Aires".

Para no ser menos, el gobernador de Mendoza y titular de la UCR nacional Alfredo Cornejo advirtió sobre la necesidad de no descartar que Macri"no sea candidato" e imaginó un nuevo frente electoral donde esté Alternativa Federal con sus máximos dirigentes, sin obviar a Massa.

Cornejo tuvo una tenida brava esta semana con el presidente del radicalismo bonaerense y vicegobernador de Vidal. Daniel Salvador le adelantó que va a mostrar, el sábado, dónde está el radicalismo de la provincia, dónde están los intendentes y principales dirigentes del partido, más allá de algunas "expresiones personales".

Los más de 400 convencionales que se reunirán en Brandsen este fin de semana, provenientes de los 135 distritos que constituyen la provincia, más representantes de la JR y la OTR, serán punta de lanza del rumbo que entienden orgánicamente los radicales bonaerenses debe tomar el partido no sólo en la provincia sino también en el ámbito nacional, pleito que se deberá celebrar el próximo 27 de mayo, en CABA.

Lo que en principio fue un reproche por la ambigüedad del mensaje terminó siendo por el contenido del mismo y la obvia diferencia política que existe.

Los bonaerenses, según fuentes cercanas al vicegobernador, quieren ratificar Cambiemos y trasladar a la mesa de esa alianza, donde además de la UCR está el PRO y la CC, las posibilidades de incorporación o redefinición de la misma.

Los críticos de Cambiemos quieren una "nueva alianza" que en el mejor de los casos puede seguir incluyendo al PRO y la CC.

Pero en las últimas horas de la jornada el propio Massa se encargó de aclarar que sigue siendo precandidato a presidente de Alternativa Federal, lo que en definitiva termina siendo un mensaje inequívoco para aquellos que desde el pragmatismo imaginan "cualquier alianza", cuando en rigor solo existen "las verdaderas", entre aquellas partes o dirigentes que efectivamente quieren aliarse y finalmente lo logran.

"Equipo para ganar"

"Este es el equipo de María Eugenia para ganar en Escobar", manifestó el subsecretario de Asuntos Municipales de la provincia, Alex Campbell, en la reunión que compartió junto al equipo de Cambiemos Escobar, en el complejo Las Clavelinas de la localidad de Ingeniero Maschwitz.

Con el apoyo de la gobernadora y de su equipo, Leandro Costa, dio el puntapié inicial a la carrera por la intendencia de Escobar.

"No es sólo el inicio de una campaña, sino es la búsqueda de cuidar lo que está hecho y de tener propuestas superadoras, a través de los varios consejos que tenemos organizados en todos los ámbitos y las materias que hacen al gobierno municipal", señaló Costa, haciendo referencia a los consejos que están llevados adelante en términos de Seguridad, Educación, el de Culto que comanda la concejal Miriam Pierotti, el consejo de Juventud, de Tercera Edad, Desarrollo Social, el de Técnicos y Profesionales que lidera Adrián Lobato, entre otros, y que tienen la función de generar políticas públicas en todo el distrito y para todos los escobarenses.

De dicho encuentro participaron el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Santiago López Medrano, el ministro de Producción Provincial, Javier Tizado y el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell, además estuvieron presente, los concejales del bloque Cambiemos local, consejeros escolares, el jefe de Pami Escobar, Franco Rey Estrada, el titular de Anses, Mauricio Fuentes, el director ejecutivo del INET, Leandro Goroyesky, Damián Pérez, Walter Klix, Paco Fernández de Rosa del área de cultura, voluntarios y los presidentes de la UCR y la Coalición Cívica, Jorge Médici y Juan Buttori, respectivamente.

La juntada sirvió para que los funcionarios provinciales reafirmaran su apoyo y compromiso de seguir trabajando juntos a los referentes locales del espacio, en el distrito de Escobar, y además se presentaron algunos lineamientos de campaña, segmento que estuvo a cargo del jefe de campaña, Cristian Vila.

La idea es diagramar actividades en equipo, privilegiando siempre el recorrido de barrio por barrio. Además de "cuidar lo hecho", los dirigentes de Cambiemos van a realizar un especial relevamiento y podrán un énfasis particular en "contarles a los vecinos las obras" que realizó y sigue realizando "la gobernadora" en Escobar.

Para finalizar, el joven candidato Leandro Costa destacó la importancia de "que es un gran equipo de personas que son de Escobar desde hace muchos años, algunos como yo, de toda la vida y que quieren lo mejor para el lugar donde viven, para cada uno de sus pueblos y con los que vamos a trabajar juntos para lograrlo".

Preocupación

A un día de la foto de la unidad del PJ nacional con la participación en la cumbre de la senadora Cristina Fernández de Kirchner, el PJ bonaerense también tuvo en Merlo su encuentro de intendentes del peronismo de la primera y tercera sección electoral.

Si bien los mandatarios se mostraron críticos hacia la gestión de María Eugenia Vidal, al cuestionar el sistema de salud pública, "el retiro del Estado provincial en los barrios" en materia de seguridad, pues sin inversión suficiente, dijeron, tanto los programas de modernización como el proyecto de ampliar el cuerpo vigente mediante la Policía Local quedaron truncos en la actual gestión.

También hablaron mucho de política y de cómo ir contribuyendo a la "unidad" que consideran "el camino para construir ese nuevo contrato social que ponga el valor el trabajo y el consumo interno y vuelva a llevar al Estado a los ámbitos donde más se lo necesita".

Pero lo que más tiempo insumió y de lo que más de discutió es de cómo pararse ante eventuales competidores que pueden aparecer de los intendentes, de ellos mismos, aunque no en todos los casos pero si en algunos de esos distritos hoy gobernados por peronistas.

De la reunión participaron Gustavo Menéndez (Merlo), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Julio Zamora (Tigre), Verónica Magario y Fernando Espinoza (La Matanza), Juan Zabaleta (Hurlingham), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Ariel Sujarchuk (Escobar), Gabriel Katopodis (San Martín), Alberto Descalzo (Ituzaingó), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Walter Festa (Moreno), Leonardo Nardini (Malvinas), Santiago Maggioti (Navarro) y Aníbal Regueiro (Presidente Perón).

Los alcaldes quisieron mostrarse juntos y reiterar un mensaje que no logra ser respondido fehacientemente, "hay que evitar las PASO con camporistas" que la influencia de Máximo Kirchner y la propia CFK pueden llegar a darse en algunos lugares del conurbano.

Es un pedido explícito para evitar que de la mano de una candidatura de CFK proliferen los candidatos o los dirigentes que, en nombre de la senadora nacional, quieran jugar a nivel local "cuando en estos años no aparecieron".

Efectivamente los sectores vinculados a la ex presidente se cultivaron en estructuras descalzadas del territorio, pero ahora hay una idea de comenzar a "marcar territorio"; la traducción más fidedigna es que "La Cámpora va por los intendentes del conurbano", ya sean de Cambiemos o del propio peronismo. Y esto pone en duda la continuidad de algunos intendentes del Conurbano.

Celestes

Por iniciativa de un grupo de legisladores bonaerenses, se presentó en el Salón Antonio Cafiero del Senado de la provincia de Buenos Aires la Red de Acompañamiento a la Embarazada Vulnerable, conocida como el "0800 Provida", tal como había sucedido meses atrás en el Congreso de la Nación y la Legislatura porteña.

La conferencia contó con la presencia de numerosos legisladores entre los que se contaron Lucas Fiorini, Marcelo Pacífico y Carolina Tironi de Cambiemos, Mariano Pinedo de Unidad Ciudadana y los diputados María José Tedeschi, Marcelo Daletto y Matías Ranzini.

Se destacó la presencia del ministro de Gobierno Joaquín de la Torre, muy activo durante toda la campaña del año pasado contra la legalización del aborto, y también se leyó en el acto una adhesión de la senadora nacional Belén Tapia, de Santa Cruz.

Esta red, que contiene a más de 200 organizaciones que trabajan en la materia y que es gestionada por la Fundación Vida en Familia, busca brindar un asesoramiento y acompañamiento concreto a quienes cursen un embarazo en situaciones de vulnerabilidad, mediante la línea telefónica gratuita 0800 333 1148.

La directora de la Red Evelyn Rodríguez presentó este servicio y planteó que "no solamente nos pronunciamos a favor de la vida sino que también nos arremangamos para trabajar por ella".

La red llega a la provincia luego de que dejara de percibir un subsidio de parte del gobierno nacional por negarse a aplicar un protocolo que eventualmente, en muy particulares situaciones, se admitía la posibilidad del aborto como solución.

Este desfinanciamiento del Estado, lejos de frenar la acción la red parece que hizo redoblar los esfuerzos para visibilizar su acción y seducir a intendentes del conurbano para que los alberguen en sus municipios como un servicio más de acompañamiento a la mujer con embarazo vulnerable. Y en eso están trabajando.

ADEMÁS:

La CGT ratifica que el paro del 29 de mayo será "sin transporte"

Armador de Lavagna dice que Massa se va con Cristina Kirchner