La CGT pidió al Senado rechazar la venta irrestricta de tierras a extranjeros

La CGT también sostuvo que la iniciativa avanza en sentido contrario a las políticas adoptadas por numerosos países, donde existen regulaciones para proteger el dominio sobre recursos considerados estratégicos. En ese marco, consideró que el Gobierno impulsa una cesión de territorio "de una magnitud inédita" para la Argentina.

El comunicado además cuestionó que el proyecto desconoce el esfuerzo de generaciones de argentinos que contribuyeron a consolidar y defender el territorio nacional. Según la entidad sindical, la propuesta busca "regalar nuestro territorio" a grupos económicos con gran capacidad financiera.

La CGT, y una manifestación en contra de la reforma laboral.

La central enfatizó que "no existe fortuna ni promesa de inversión que valga nuestros ríos, lagos, glaciares, tierras cultivables y recursos estratégicos", al sostener que esos bienes pertenecen al conjunto de la sociedad y deben utilizarse para promover el desarrollo nacional y el bienestar de la población.

Como ejemplo de los riesgos que, a su entender, implicaría una mayor flexibilización, la CGT mencionó el conflicto por el acceso al Lago Escondido, vinculado al empresario británico Joe Lewis, y también cuestionó la concesión por 30 años de la Vía Navegable Troncal a un consorcio encabezado por una empresa extranjera.

En otro tramo del documento, la organización advirtió que el contexto internacional está marcado por una creciente disputa por la tierra, el agua, la energía y los recursos naturales. En ese escenario, consideró que el Estado debe conservar la capacidad de proteger esos bienes frente al avance de grandes grupos económicos y tecnológicos con poder global.

Finalmente, la CGT hizo un llamado directo a los senadores nacionales que deberán debatir la iniciativa en los próximos días. "La Argentina no se vende", expresó la central obrera, que concluyó su mensaje al sostener que "defender la soberanía es defender el trabajo" y que proteger ambos aspectos resulta fundamental para el futuro del país.