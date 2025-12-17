Sigue el movimiento en ARCA: el nuevo funcionario que quedó al frente de la DGI

La designación comenzará a regir el 18 de diciembre y quedó formalizada este miércoles a través del Decreto 891/2025, publicado en el Boletín Oficial, lo que terminó de cerrar la reorganización del esquema tributario tras la salida de Juan Pazo de la conducción.

Mengochea es contador y un funcionario de estrecha confianza de Vázquez, con quien mantiene una relación laboral de larga data dentro de distintas áreas impositivas. Uno de sus antecedentes más relevantes fue su paso por la Regional Sur de la ex AFIP durante el kirchnerismo.

Antes de asumir como titular de la DGI, Mengochea se desempeñaba como subdirector general de Operaciones Impositivas Metropolitanas, cargo que había asumido en octubre de 2024. Desde allí colaboraba en la coordinación de políticas de fiscalización y recaudación, supervisando tareas vinculadas a impuestos internos y recursos de la seguridad social.

Además, cuenta con experiencia en el área aduanera en La Plata, donde trabajó como analista técnico, y un perfil académico como docente de Finanzas y Derecho Tributario en la Universidad de Lomas de Zamora, un antecedente que suma peso técnico a su llegada al máximo cargo de la DGI.