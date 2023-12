Sin presencia de medios, juró el Gabinete de Javier Milei

La toma de posesión de los nuevos integrantes del Ejecutivo se desarrolló en el Salón Blanco de la Casa Rosada sin que ni la prensa ni la ciudadanía tuvieran acceso al acto a través de la señal oficial de televisión.

Nicolás Posse juró como Jefe de Gabinete; Luis Caputo como Ministro de Economía; Diana Mondino como ministra de Relaciones Exteriores; Guillermo Francos como ministro del Interior; Patricia Bullrich como ministra de Seguridad; Luis Petri como ministro de Defensa; Sandra Pettovello como ministra de Capital Humano; Mario Russo como Ministro de Salud; Mariano Cúneo Libarona como ministro de Justicia; y Guillermo Ferraro como Ministro de Infraestructura.

Por su parte, Karina Milei juró última como Secretaria General de la Presidencia. Para que ello fuese posible, antes se derogó el decreto de Mauricio Macri que prohibía nombramientos de familiares de segundo grado en el sector público.

Milei decreta el fin del populismo

Luego de recibir a las delegaciones extranjeras, el presidente Javier Milei salió al balcón de Casa Rosada, entonó "Panic show" y le habló al público reunido en la Plaza de Mayo.

"En primer lugar, deseo darles las gracias a cada uno de ustedes por el cariño manifestado y para acompañarnos en estas horas de tanta alegría que tiene que ver con la llegada de un presidente liberal libertario", comenzó Milei en su mensaje.

“Los argentinos de bien hemos decretado el fin de la noche populista”, aseguró el Presidente, al tiempo que adelantó que se vendrán tiempos difíciles. “Prefiero decirles una verdad incómoda que una mentira confortable”, aseguró.

"Por otra parte, ustedes saben que he construido mi carrera política sobre decirles siempre la verdad, y eso no me fue gratis. Sin embargo, ustedes saben que prefiero una verdad incómoda antes que una mentira confortable. Pero quiero que tengamos claro que vamos a empezar la reconstrucción de Argentina luego de 100 años de decadencia, pero volviendo a abrazar las ideas de la libertad. Si bien vamos a tener que soportar un período de dureza, vamos a salir adelante. No hay noche que no haya sido derrotada por el día", continuó el jefe de Estado.

Además, Milei repitió un fragmento del discurso que dio en las escalinatas del Congreso sobre el lineamiento a seguir durante su gestión: “El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto del vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de calidad con mejor precio”.