Adorni agradeció a los empresarios "por apostar por nuestro país" con sus inversiones

"Desde el peronismo, el Gobierno de Frondizi o las dictaduras militares hasta las gestiones de (Carlos) Menem, (Raúl) Alfonsín, los gobiernos kirchneristas, (Mauricio) Macri y el actual Gobierno de Milei, Mercedes Benz siempre mantuvo un papel de liderazgo dentro de la industria automotriz argentina", afirmo el funcionario.

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El jefe de Gabinete asumió el rol central que habitualmente desempeña el presidente Javier Milei, en medio de un clima marcado por la investigación judicial sobre su patrimonio y la atención mediática sobre su figura. De hecho, la presencia de Karina Milei reforzó la idea de respaldo institucional, en un gesto que se puede interpretar como una muestra explícita de confianza política en Adorni.

En su parlamento, el funcionario resaltó que la compañía fue una de las primeras en ampliar las inversiones a pocos meses de la llegada de Milei a la Casa Rosada.

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En esa línea, Adorni envió un guiño al empresariado argentino, que “siempre fue destacado por su resiliencia, por su flexibilidad para adaptarse a diferentes contextos y a reglas de juego cambiantes, por su capacidad de enfrentar obstáculos y salir adelante a pesar de las numerosas crisis que minaban el crecimiento".

Según Adorni, el "escenario actual es distinto". Siguió: "Los empresarios argentinos, antes acostumbrados a sobrevivir, ahora trabajan día a día en el marco de una economía más ordenada y estable".

“Quiero agradecerles por apostar por nuestro país, por entender que la Argentina cambió y por seguir exportando el talento argentino al mundo”, señaló.

Luego, hizo un repaso por las leyes que el oficialismo logró en el Congreso como, por ejemplo, la de Modernización Laboral, el Régimen de Incentivos para Grande Inversiones, el RIMI y también el acuerdo de Libre Comercio Mercosur-UE, entre otros.

Adorni sostuvo que la estabilidad macroeconómica alcanzada en el último año permitió que 2025 fuera “el mejor en el mercado automotriz de los últimos siete años”, con un crecimiento del 47,8% en los patentamientos de vehículos cero kilómetro y más de 600.000 unidades comercializadas.

En el cierre, Adorni volvió a agradecer a los empresarios por “seguir arriesgando, invirtiendo y dando trabajo”, y definió la inauguración como “la prueba viviente de que la Argentina cambió”.

Un nuevo hito de Mercedes Benz

Mercedes Benz Camiones y Buses Argentina inauguró oficialmente este viernes su nuevo Centro Industrial en Zárate, provincia de Buenos Aires, marcando un punto de inflexión para el sector, al tratarse de la primera planta automotriz construida desde sus cimientos en el país en una década y media.

El proyecto, que demandó un ciclo de inversiones de U$S 110 millones, consolida la operación de la subsidiaria de Daimler Truck como una empresa independiente, tras su escisión global en 2021.

La inauguración, que contó con más de 800 invitados, estuvo presidido por Achim Puchert, CEO de Mercedes-Benz Trucks, y Till Oberwörder, CEO de Daimler Buses, quienes destacaron el rol de Argentina en la red productiva mundial del grupo.

Ubicada estratégicamente en el kilómetro 90 de la ruta nacional 9, la nueva instalación de 20 hectáreas se encuentra en las proximidades del puerto, lo que optimiza los costos y tiempos logísticos. En este complejo se centralizará la producción de los camiones Atego y Accelo, además de los chasis para buses de los modelos OH y OF.

Además de las líneas de montaje, el predio alberga el Centro Logístico de Autopartes y Repuestos, inaugurado a fines de 2024, que garantiza entregas en todo el país en plazos de 24 a 48 horas. También funciona allí la planta Reman, única en su tipo en Argentina, dedicada a la reindustrialización de cajas, motores y tapas de cilindro con garantía de pieza nueva y menor impacto ambiental.

La empresa llega a esta inauguración tras liderar el mercado argentino en 2025, alcanzando una participación del 33,4% en el segmento de camiones y un 61,3% en el de buses. Esta posición se apoya en una red comercial de 45 puntos de atención distribuidos en el país, ofreciendo una visión de servicio 360° que incluye financiación y gestión digital de flotas.

Con esta apertura, la industria automotriz argentina inicia una nueva etapa orientada a la excelencia productiva y el fortalecimiento de su perfil exportador hacia los mercados regionales.

La inauguración se dio en un año de celebraciones globales por los 130 años de la invención del camión, los 80 años del modelo Unimog y los 75 años de presencia de Mercedes-Benz en el país, habiendo sido Argentina el lugar elegido para instalar la primera fábrica de la marca fuera de Alemania.

Esta inauguración le permitió a Mercedes-Benz Camiones y Buses mudarse de la histórica planta de Virrey del Pino, que quedó para Mercedes-Benz Autos y Vans en Argentina, a cargo de Prestige Auto. La división Camiones y Buses seguirá siendo una filial en la Argentina de la casa matriz de Alemania.