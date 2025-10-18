Tensión en un acto de Javier Milei: detuvieron a una mujer con un cuchillo

El hecho, que reavivó la preocupación por la seguridad en los actos proselitistas, tuvo como uno de sus focos principales la agresión a un trabajador de prensa. Según los reportes, luego de zafarse de la custodia de Gendarmería en un primer momento, la mujer -identificada como Annabel Ilarraz, de 50 años- se dirigió hacia el fotógrafo Antonio Becerra, que cubría los acontecimientos, con aparentes intenciones de apuñalarlo.

Después de este segundo y alarmante episodio, la agresora intentó darse a la fuga, pero finalmente fue interceptada por un policía de civil y arrestada en el interior de un supermercado cercano. Las imágenes de su detención, captadas por testigos con sus teléfonos celulares, la muestran visiblemente alterada y gritando que no la filmen.

Fuentes del caso indicaron que la mujer, a pesar de haber estado armada en las inmediaciones del Presidente y de haber intentado agredir a un reportero gráfico, habría recuperado la libertad, aunque permanece imputada en la causa. Este desenlace generó aún más preocupación en el entorno de La Libertad Avanza, donde se debate la estrategia de los actos de campaña "cuerpo a cuerpo" y la exposición del Presidente.

Milei fue a Tres de Febrero acompañado por Diego Santilli, Karen Reichartd y Patricia Bullrich.

La hermana de la mujer detenida se acercó a la Comisaría 7° de El Palomar para corroborar el estado de salud de su familiar y dijo a un grup de periodista: "No vi nada, no sé qué pasó y quiero hablar con ella y ver que está bien". Poco después llegó la pareja de la detenida y reconoció que portaba un cuchillo: "Lo usaba como defensa personal".

En tanto, una de las empleadas del supermercado dijo que había visto entrar corriendo a la mujer. “Empiezo a escuchar que gritan los otros clientes, me asomó y veo que tenía un cuchillo en la mano. Y obviamente, lo primero que empiezo a hacer es tratar de correr a toda la gente para que no pueda herir a alguien”, comentó la joven, tras señalar que segundos más tarde el policía de civil que se vio en el video logró detenerla contra una de las góndolas.