Patricia Bullrich recibió a la familia de Jeremías Monzón

Patricia-Bullrich La legisladora se reunió con la madre del joven de Santa Fe y confirmó que el proyecto avanzará en febrero.

Embed - Bullrich recibió a la familia de Jeremias Monzón

Bajar la edad de imputabilidad

Durante el encuentro, la legisladora insistió en la urgencia de bajar la edad de imputabilidad. Explicó que el proyecto ya venía siendo trabajado por el gobierno, aunque sufrió retrasos en su tratamiento parlamentario. “El lunes pasado decidimos ponerlo en agenda para que la sociedad sepa que no podemos seguir teniendo menores asesinados por menores, o que cometan delitos graves y luego vuelvan a su casa como si nada hubiera pasado”, señaló.

bullrich-recibio-a-los-familiares-de-jeremias-monzon-30012026-2178523

El proyecto

El proyecto se discutirá durante febrero y fue impulsado inicialmente por la diputada Rodríguez Machado. La idea es que, aunque la ley penal retroactiva no pueda aplicarse, se generen consecuencias legales concretas para los menores implicados en delitos graves. La legisladora remarcó que el objetivo es que la causa de Jeremías deje un legado y permita actuar antes de que se repitan situaciones de violencia extrema.

image (4) “No podemos seguir teniendo Jeremías que sean asesinados por otros menores, menores que matan y vuelven a su casa como si no hubiera pasado nada”.

Bullrich destacó que hace más de 20 años se trabaja en iniciativas similares, aunque la política muchas veces toma decisiones basadas en cuestiones partidarias y no en la sociedad. “Va a ser ley en el corto plazo, sé que esto no lo va a traer la justicia, pero sí servirá para prevenir”, aseguró. La propuesta busca combinar prevención y responsabilidad de los menores que cometen delitos graves, para que hechos como el de Jeremías no vuelvan a repetirse.