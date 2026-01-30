Patricia Bullrich recibió a la familia de Jeremías Monzón

Tras el encuentro, Bullrich sostuvo que el proyecto que busca bajar la edad de imputabilidad será ley en el corto plazo.
La senadora nacional y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y recibió este viernes a Romina, madre de Jeremías Monzón,. Durante el encuentro se analizaron las respuestas que el Estado debe dar tras un homicidio que conmoviò a Santa Fe y a todo el país. Según la legisladora, se trató de “uno de los casos más brutales que pudo haber tenido nuestro país”, que refleja un problema creciente de violencia juvenil.
Durante el encuentro, la legisladora insistió en la urgencia de bajar la edad de imputabilidad. Explicó que el proyecto ya venía siendo trabajado por el gobierno, aunque sufrió retrasos en su tratamiento parlamentario. “El lunes pasado decidimos ponerlo en agenda para que la sociedad sepa que no podemos seguir teniendo menores asesinados por menores, o que cometan delitos graves y luego vuelvan a su casa como si nada hubiera pasado”, señaló.
El proyecto se discutirá durante febrero y fue impulsado inicialmente por la diputada Rodríguez Machado. La idea es que, aunque la ley penal retroactiva no pueda aplicarse, se generen consecuencias legales concretas para los menores implicados en delitos graves. La legisladora remarcó que el objetivo es que la causa de Jeremías deje un legado y permita actuar antes de que se repitan situaciones de violencia extrema.
Bullrich destacó que hace más de 20 años se trabaja en iniciativas similares, aunque la política muchas veces toma decisiones basadas en cuestiones partidarias y no en la sociedad. “Va a ser ley en el corto plazo, sé que esto no lo va a traer la justicia, pero sí servirá para prevenir”, aseguró. La propuesta busca combinar prevención y responsabilidad de los menores que cometen delitos graves, para que hechos como el de Jeremías no vuelvan a repetirse.
