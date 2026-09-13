"Todavía no es fin de mes": Caputo ironizó con la Avenida Corrientes

Caputo compartió un video que mostraba una importante concurrencia en la Avenida Corrientes y utilizó el movimiento para responder con sarcasmo a los cuestionamientos sobre la actividad y el consumo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, apeló a la ironía para responder a las críticas sobre la marcha de la actividad y el consumo, al compartir en las redes sociales un video que mostraba la Avenida Corrientes con una importante concurrencia de público.
“Todavía no es ‘fin de mes’ y la calle Corrientes ‘es un consumo de primera necesidad’”, escribió el funcionario en su cuenta de X al citar las imágenes de la tradicional arteria porteña, caracterizada por sus teatros, pizzerías y librerías.
Con las expresiones entre comillas, Caputo buscó responder a los cuestionamientos de sectores políticos, económicos y sociales que advierten sobre las dificultades de los hogares para llegar a fin de mes y ponen en duda los indicadores positivos que destaca el Gobierno.
El ministro también apuntó contra quienes sostienen que la recuperación económica está concentrada en pocas actividades. “Seguro que los que están ahí trabajan todos en una empresa de energía o minería”, escribió, en referencia a las críticas que señalan a esos sectores entre los principales beneficiados por el actual escenario económico.
“Tu video es totalmente sesgado”, completó Caputo con sarcasmo.
El mensaje tuvo rápidamente el respaldo del presidente Javier Milei, quien compartió la publicación del titular del Palacio de Hacienda y la definió como una “masterclass: ironía”.
De esta manera, ambos funcionarios volvieron a confrontar públicamente con las críticas que describen una economía a distintas velocidades.
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