"Todavía no es fin de mes": Caputo ironizó con la Avenida Corrientes

“Tu video es totalmente sesgado”, completó Caputo con sarcasmo.

El mensaje tuvo rápidamente el respaldo del presidente Javier Milei, quien compartió la publicación del titular del Palacio de Hacienda y la definió como una “masterclass: ironía”.

De esta manera, ambos funcionarios volvieron a confrontar públicamente con las críticas que describen una economía a distintas velocidades.