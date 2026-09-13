Vence el plazo para que Manuel Adorni explique su patrimonio: las 20 preguntas de la Justicia

Además, se indagan los préstamos que recibieron sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, la compra de un auto y los gastos en el inmueble en el country Indio Cuá.

Adorni es investigado junto con su esposa, Bettina Angeletti.

Causa Adorni: las 20 preguntas de la Justicia

1. El origen de los dólares estadounidenses en efectivo en el país declarados en las Declaraciones Juradas de los ejercicios investigados.

2. Sobre los préstamos atribuidos a Silvia Pais y Norma Zuccolo, deberá acreditar su existencia y fecha cierta, la efectiva entrega de los fondos, su aplicación y la evolución de las obligaciones.

3. La fuente de los fondos empleados para la adquisición de un automotor marca Jeep.

4. El origen de los fondos destinados a la compra del lote 380 del Country Indio Cuá.

5. La procedencia de los fondos destinados a la remodelación integral de la vivienda del lote 380 del Country Indio Cuá, específicamente los US$ 245.000 al contratista Matías Tabar.

6. La fuente de los fondos abonados a Tabar por los muebles del inmueble de Miró 550, cuyo precio fue pagado en dólares y en efectivo.

7. El origen de los fondos empleados para la compra del inmueble de Miró 550, así como la naturaleza y los términos de dicha operación.

8. El origen, la naturaleza y el respaldo de los ingresos no alcanzados por el impuesto a las ganancias o exentos que el ex funcionario invocó en sus Declaraciones Juradas, así como de los bienes recibidos por herencia, legado o donación declarados.

9. La fuente del dinero en efectivo empleado para afrontar viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares.

10. La razón y las condiciones de la reiterada utilización de terceros para adquirir los bienes y afrontar pagos.

11. El detalle de su operatoria con criptoactivos y en particular, el origen del capital con el que afirma haberla iniciado.

12. La forma en que concilia el nivel de gastos y movimientos financieros acreditado en sus cuentas, sus tarjetas de crédito y sus billeteras virtuales con los ingresos lícitos acreditados del grupo familiar.

13. Respecto de los veinte comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero en los años 2024 o 2025, por un monto mayor a 6 millones de pesos, tendrá que explicar si las operaciones que documentan se concretaron efectivamente, su estado de cancelación y, en su caso, la fecha, el medio de pago empleado y el origen de los fondos.

Gracias por su confianza Presidente. Ha sido un verdadero honor.



Fin. pic.twitter.com/AJyuy6nDOY — Manuel Adorni (@madorni) June 27, 2026

14. En caso de haberse cancelado las deudas con el Banco Galicia, la fecha, el pagador, el medio de pago y el origen de los fondos con que se afrontó esa cancelación.

15. La causa y el medio de pago de los honorarios notariales facturados por la escribana Adriana Mónica Nechevenko por las tres operaciones inmobiliarias del matrimonio.

16. La razón por la cual personas de su entorno registran consumos como usuarios adicionales de dos tarjetas vinculadas a Adorni.

17. Si la facturación emitida por una concesionaria automotor por más de 4 millones de pesos corresponde a la adquisición de un rodado no declarado.

18. El concepto y el origen de las acreditaciones de carácter no salarial recibidas en su cuenta sueldo del Banco Nación.

19. El criterio con que determinó el valor de las mejoras incorporadas al inmueble de Miró 550.

20. La forma de valuación y el origen de los fondos aplicados a las mejoras declaradas sobre el lote 380 del Country Indio Cuá.