Confirman el archivo de la causa que investigaba a Macri y Caputo por el préstamo del FMI

“El Poder Judicial no está llamado a revisar el acierto o desacierto de las decisiones económicas de un gobierno”, enfatizaron.

La decisión de la Sala I de la Cámara Federal fue firmada un día después de su conformación, tras la jura de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola que completaron el tribunal.

La causa por el acuerdo con el FMI era una de las que preocupaba al Gobierno, ya que entre sus imputados se encontraban algunos de sus funcionarios. Tal es el caso de los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación); y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También eran investigados Mauricio Macri; el exministro de Economía, Nicolás Dujovne; y el expresidente del BCRA, Guido Sandleris, entre otros.

“Esto no implica tal vez que llegue a un juicio oral y público”, aclaró Farella, al señalar que todavía resta avanzar en distintas medidas antes de definir cómo seguirá la causa.