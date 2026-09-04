Política |

Confirman el archivo de la causa que investigaba a Macri y Caputo por el préstamo del FMI

La medida fue aprobada por la Sala I de la Cámara Federal y se ratificó la decisión tomada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó este viernes que la causa contra el ex presidente Mauricio Macri y el actual ministro de Economía, Luis Caputo, por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) quedará archivada.

En el fallo los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens ratificaron la decisión adoptada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien archivó la causa en febrero de este año por considerar que no hubo delito en la firma del acuerdo con el FMI por más de US$ 50.000 millones durante la gestión de Macri.

Además, remarcaron que el acuerdo fue gestionado “en un contexto de urgencia financiera reconocida” y negó que el accionar de los imputados por el acuerdo “haya estado guiado por el propósito de violar la ley”.

El Poder Judicial no está llamado a revisar el acierto o desacierto de las decisiones económicas de un gobierno”, enfatizaron.

La decisión de la Sala I de la Cámara Federal fue firmada un día después de su conformación, tras la jura de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola que completaron el tribunal.

ADEMÁS: Javier Milei viaja a Misiones para cerrar un encuentro de economista.

La causa por el acuerdo con el FMI era una de las que preocupaba al Gobierno, ya que entre sus imputados se encontraban algunos de sus funcionarios. Tal es el caso de los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación); y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. También eran investigados Mauricio Macri; el exministro de Economía, Nicolás Dujovne; y el expresidente del BCRA, Guido Sandleris, entre otros.

“Esto no implica tal vez que llegue a un juicio oral y público”, aclaró Farella, al señalar que todavía resta avanzar en distintas medidas antes de definir cómo seguirá la causa.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados