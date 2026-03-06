Tras el pedido de Mahiques, Daniel Vítolo presentó su renuncia a la IGJ

“Tengo la esperanza de que la próxima gestión continúe ese camino con vocación, profesionalidad y responsabilidad, preservando el interés del Estado Nacional y del pueblo argentino por encima de cualquier presión corporativa, privilegio sectorial o ideología”, afirmó Vítolo en su renuncia.

En su dimisión habló de su tarea contra “estructuras de poder que durante demasiado tiempo parecieron habituadas a actuar al margen de los controles que rigen para el resto de las instituciones de la República”.

El funcionario saliente no nombró a la AFA en el texto de su renuncia, pero fuentes que lo conocen bien lo leyeron como una referencia a ese tema, al que le dedicó buena parte de su gestión. Vítolo, a diferencia del exministro Mariano Cúneo Libarona, no tenía voluntad de dejar su cargo.

La Inspección había puesto empeño en revisar los estados contables de la asociación del fútbol, que dirige Claudio “Chiqui” Tapia, y Vítolo, por su parte, subió su perfil público y se transformó en una de las caras de la Casa Rosada en medio de la disputa con la AFA.

Esta semana, la IGJ antes del recambio había solicitado al Ministerio de Justicia que se dispusiera la intervención con veedores.

Mahiques le pidió la renuncia tanto a Vítolo, como a los titulares del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), Ana Belén Mármora; de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, de la Oficina de Bienes Recuperados, Juan Cruz Montero, y de la UIF, Ernesto Gaspari.

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, planteó Mahiques en declaraciones a A24. También abogó por contar con “fiscales y jueces capacitados”.

El objetivo del flamante ministro es copar la cartera y las jurisdicciones que controla con funcionarios propios y leales.