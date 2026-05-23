El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de Mayo

La Casa Rosada decidió excluir a la vicepresidenta de la ceremonia oficial encabezada por Javier Milei y profundizó la tensión política dentro del Gobierno.
La vicepresidenta Victoria Villarruel no fue invitada por la Casa Rosada al tradicional Tedeum del 25 de Mayo que se celebrará este domingo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. La decisión expuso públicamente el deterioro de la relación entre la vice y el presidente Javier Milei.
Según trascendió de fuentes oficiales a la Agencia NA, las invitaciones fueron cursadas por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a través del área de ceremonial. Como ocurre cada año, Presidencia también organiza el operativo de seguridad del acto religioso, pese a que la ceremonia se realiza fuera de la Casa Rosada.
La ausencia de Villarruel marca una ruptura con la tradición institucional del 25 de Mayo, ya que históricamente el Presidente y el Vicepresidente participan juntos del Tedeum. Habitualmente, el mandatario encabeza una caminata desde la Casa Rosada hacia la Catedral junto a integrantes de su gabinete y autoridades nacionales.
En las celebraciones anteriores de la actual gestión, Villarruel había asistido pese a las diferencias políticas y personales que comenzaron a evidenciarse desde el inicio del mandato. Este año, la decisión de no convocarla evitó además posibles especulaciones sobre un saludo o un nuevo gesto de distancia entre ambos dirigentes.
La ceremonia sí contará con la presencia de funcionarios nacionales, legisladores de La Libertad Avanza y dirigentes aliados del PRO. También fueron invitados senadores nacionales y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, según indicaron fuentes parlamentarias.
La tensión entre Milei y Villarruel volvió a quedar expuesta a principios de mayo, en medio de la polémica por las denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito que involucraron al vocero presidencial y funcionario nacional Manuel Adorni.
En ese contexto, la vicepresidenta publicó en redes sociales un mensaje interpretado como una ironía vinculada a las refacciones realizadas por Adorni en su vivienda. “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”, escribió en su cuenta de X, en un posteo que generó repercusiones dentro del oficialismo.
La exclusión de Villarruel del Tedeum terminó de confirmar el nivel de distanciamiento político entre el Presidente y su vice, en un acto institucional que suele funcionar como una de las principales postales de unidad del poder político argentino.
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