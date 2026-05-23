El Gobierno no invitó a Victoria Villarruel al Tedeum del 25 de Mayo

En las celebraciones anteriores de la actual gestión, Villarruel había asistido pese a las diferencias políticas y personales que comenzaron a evidenciarse desde el inicio del mandato. Este año, la decisión de no convocarla evitó además posibles especulaciones sobre un saludo o un nuevo gesto de distancia entre ambos dirigentes.

La ceremonia sí contará con la presencia de funcionarios nacionales, legisladores de La Libertad Avanza y dirigentes aliados del PRO. También fueron invitados senadores nacionales y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, según indicaron fuentes parlamentarias.

La tensión entre Milei y Villarruel volvió a quedar expuesta a principios de mayo, en medio de la polémica por las denuncias de supuesto enriquecimiento ilícito que involucraron al vocero presidencial y funcionario nacional Manuel Adorni.

En ese contexto, la vicepresidenta publicó en redes sociales un mensaje interpretado como una ironía vinculada a las refacciones realizadas por Adorni en su vivienda. “Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!!”, escribió en su cuenta de X, en un posteo que generó repercusiones dentro del oficialismo.

La exclusión de Villarruel del Tedeum terminó de confirmar el nivel de distanciamiento político entre el Presidente y su vice, en un acto institucional que suele funcionar como una de las principales postales de unidad del poder político argentino.