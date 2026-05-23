Adorni y su esposa tuvieron gastos con tarjetas de más de $85 millones

Los pagos, según surge de la información disponible, fueron realizados a través de débitos automáticos desde cuentas bancarias y mantuvieron una situación crediticia considerada normal, sin atrasos ni incumplimientos.

El origen de los fondos

La investigación judicial, sin embargo, no pone el eje en la existencia de deudas ni en eventuales irregularidades crediticias. El foco está centrado en otro aspecto: determinar cuál fue el origen de los fondos líquidos que permitieron sostener ese nivel de gastos y establecer si existe una relación consistente entre los ingresos declarados y el incremento patrimonial observado.

Según los datos revelados, los consumos familiares experimentaron cambios significativos a partir del desembarco de Adorni en la Casa Rosada. A los gastos habituales se sumaron nuevas erogaciones fijas, entre ellas expensas por aproximadamente 700 mil pesos mensuales en un barrio privado, además de otros gastos familiares que no habrían sido canalizados a través de tarjetas.

El análisis también marca diferencias entre los movimientos de ambos integrantes de la pareja. Mientras los consumos atribuidos a Adorni mostraron una reducción en términos reales entre 2023 y 2025, los correspondientes a Angeletti aumentaron y concentraron una porción relevante de los gastos familiares.

En septiembre de 2025 se registró uno de los picos más altos de consumo, cuando Angeletti alcanzó gastos cercanos a los 7,8 millones de pesos en un solo mes. Poco después modificó su situación tributaria ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dejando el régimen de monotributo para pasar a inscribirse como autónoma en IVA y Ganancias.

La Justicia también analiza otros movimientos económicos vinculados con el patrimonio familiar. Las estimaciones incorporadas a la causa incluyen pagos por reformas en una vivienda, operaciones inmobiliarias, viajes y compromisos financieros futuros ligados a hipotecas privadas.

En paralelo, los investigadores avanzan con el cruce de documentación bancaria, fiscal y patrimonial para establecer si las erogaciones detectadas guardan relación con las fuentes de ingresos declaradas.

Tras asumir formalmente como jefe de Gabinete en noviembre pasado, Adorni pasó a percibir ingresos superiores a los que cobraba como vocero presidencial. Además, fue designado como director titular de YPF, aunque posteriormente informó que renunciaría a percibir honorarios por esa función.