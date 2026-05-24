El Gobierno se entusiasma con la posible visita del Papa y busca oxigenar su gestión

El mensaje, difundido en redes sociales con la frase “Sólo resta definir la fecha, qué linda primavera”, fue leído de inmediato como el anticipo del desembarco del Santo Padre. Los sugerentes gestos virtuales del propio Milei no hicieron más que convalidar el avanzado estado de las negociaciones.

Los movimientos en la región también confluyen hacia noviembre. En Uruguay, fuentes diplomáticas confirmaron que se trabaja a contrarreloj en la logística, mientras que dirigentes de ese país, como el intendente de Florida, Carlos Enciso, precisaron que el itinerario del Papa incluiría escalas en la Argentina, Uruguay y Perú.

La ingeniería del viaje comenzó a tejerse en febrero de este año, cuando Quirno entregó en mano al León XIV una carta de invitación formal firmada por Milei para aceitar los vínculos bilaterales. Antes, el 7 de junio de 2025, el líder de LLA había sido recibido por el Papa en El Vaticano, quien le expresó su deseo de que visitara el país.

mileiconleon.jpeg Milei fue recibido por León XIV el 7 de junio de 2025 en el Vaticano.

Desde que asumió el pontificado el 8 de mayo de 2025 tras suceder a Francisco, León XIV colocó a América Latina en su radar de prioridades, incluyendo en su hoja de ruta a México, Uruguay, Perú y la Argentina.

Para el Gobierno, el valor de la visita excede lo estrictamente religioso. la Argentina no recibe a un Papa desde 1987, cuando Juan Pablo II protagonizó una histórica gira por diez provincias. Ni Benedicto XVI ni el propio Francisco pisaron el país durante sus pontificados. De concretarse el arribo de León XIV, la Casa Rosada no sólo rompería un escenario de casi cuatro décadas, sino que capitalizaría un hito de enorme repercusión popular justo en las puertas del año electoral.

* Con información de la agencia Noticias Argentinas