Tras la vigilia en Tucumán, Milei se traslada desde Casa Rosada hacia el Tedeum en la Catedral Metropolitana

“El Día de la Independencia nos recuerda que este país y esta Ciudad se construyen con esfuerzo, con trabajo, con respeto por la ley y con la capacidad de unirnos detrás de objetivos comunes”, destacó Macri durante la ceremonia. Además, sostuvo: “Tenemos un desafío grande todos los dirigentes, construir una patria unida que abone sus diferencias. A mí me toca gobernar esta Ciudad, que además de ser la más linda, es la ciudad de todos, y quiero hacer un llamado a tratar de tirar todos para el mismo lugar”. Luego, el jefe de Gobierno y su gabinete compartieron un chocolate con churros junto a más de 200 vecinos en la Casa de la Cultura. También estará junto a María Belén Ludueña en el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.

Previo al Tedeum, la atención política se concentró en la medianoche tucumana. En el marco de la celebración del aniversario número 210 de la declaración de la independencia nacional, el Gobierno desplegó una amplia convocatoria, con la asistencia de una docena de gobernadores alineados con la agenda de reformas, entre ellos el mandatario anfitrión Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca).

En el plano interno, los focos también estuvieron puestos en la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó su presencia en los actos del norte del país tras los últimos cortocircuitos institucionales en el Día de la Bandera.