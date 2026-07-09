Tras la vigilia en Tucumán, Milei se traslada desde Casa Rosada hacia el Tedeum en la Catedral Metropolitana

La ceremonia repite una postal similar a la del 25 de mayo pasado, con una caminata del Presidente y sus ministros desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana. Allí, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, oficiará la misa.
Luego de encabezar los actos centrales de la vigilia patria en la Casa Histórica de la Independencia en Tucumán, el presidente Javier Milei regresará a la Ciudad de Buenos Aires para presidir a la mañana siguiente el tradicional Tedeum del 9 de julio en la Catedral Metropolitana.
El evento repite la tradicional postal patria con la caminata del mandatario y sus ministros desde la Casa Rosada hacia el templo católico. El servicio religioso estará a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, de quien se espera una homilía centrada en la superación de las divisiones políticas y el foco en los sectores socialmente más vulnerables, como sucedió el pasado 25 de mayo.
Esta ceremonia religiosa llega además en un contexto de recambio dentro del equipo oficialista, con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier. Y en medio de los esfuerzos del Ejecutivo por afianzar lazos institucionales con la Iglesia, de cara a una posible visita del Papa León XIV en noviembre próximo y con el impulso de la ley sobre ludopatía, que tanto preocupa a los sectores eclesiásticos.
También hizo parte Jorge Macri, que estuvo en el izamiento a la bandera en la Plaza de Mayo. Estuvieron la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Inés Weinberg; efectivos de la Agrupación 9 de Julio del Regimiento de Patricios, ministros del Gabinete porteño, legisladores y representantes del cuerpo diplomático y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
“El Día de la Independencia nos recuerda que este país y esta Ciudad se construyen con esfuerzo, con trabajo, con respeto por la ley y con la capacidad de unirnos detrás de objetivos comunes”, destacó Macri durante la ceremonia. Además, sostuvo: “Tenemos un desafío grande todos los dirigentes, construir una patria unida que abone sus diferencias. A mí me toca gobernar esta Ciudad, que además de ser la más linda, es la ciudad de todos, y quiero hacer un llamado a tratar de tirar todos para el mismo lugar”. Luego, el jefe de Gobierno y su gabinete compartieron un chocolate con churros junto a más de 200 vecinos en la Casa de la Cultura. También estará junto a María Belén Ludueña en el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana.
Previo al Tedeum, la atención política se concentró en la medianoche tucumana. En el marco de la celebración del aniversario número 210 de la declaración de la independencia nacional, el Gobierno desplegó una amplia convocatoria, con la asistencia de una docena de gobernadores alineados con la agenda de reformas, entre ellos el mandatario anfitrión Osvaldo Jaldo, Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Raúl Jalil (Catamarca).
En el plano interno, los focos también estuvieron puestos en la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó su presencia en los actos del norte del país tras los últimos cortocircuitos institucionales en el Día de la Bandera.
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