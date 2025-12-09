El Gobierno oficializó el llamado a sesiones extraordinarias: ¿Qué temas se van a tratar?

extraordinarias La Libertad Avanza tendrá una composición más favorable en el Congreso.

La agenda tendrá como prioridad el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, que esperan dictaminarlas para fin de este mes. Además, otros temas que se suman son la Modernización Laboral, la reforma del Código Penal, la Ley de Glaciares y el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El oficialismo apunta a que el Presupuesto 2026 se apruebe en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y luego que el proyecto se debata en Diputados a mediados de diciembre. Para eso, Diego Santilli se encuentra en constante diálogo con los gobernadores dialoguistas.

El documento del proyecto del Presupuesto estima un crecimiento del 4,5% del PBI en el próxima año con una inflación anual estimada entre el 7% y 12%. También un superávit primario del 2,2% del PBI y un tipo de cambio de $1423.

Por otro lado, se buscará avanza con la Ley de Inocencia Fiscal para que los ahorristas puedan usar sus fondos sin la necesidad de tener que demostrar el origen de los mismos.

En cuanto a la Modernización Laboral, Patricia Bullrich expresó que será uno de los puntos principales políticos del período extraordinario. Este proyecto incluye modificaciones de indemnizaciones, vacaciones, despidos, jornadas laborales y modalidades contractuales.

Otro de los puntos que se tocará esel de la reforma del Código Penal que hará mas duras las penas para los delitos graves como elevar los mínimos de condena para limitar excarcelaciones y condenas condicionales, declarar imprescriptibles crímenes considerados de carácter grave y el cumplimiento de condenas después de haber sido rechazado el recurso extraordinario.

Para la Ley de los Glaciares, el Gobierno buscará modificar las restricciones actuales para permitir actividades productivas en el ambiente periglaciar.