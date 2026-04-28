Rosario: preocupa la investigación contra el juez federal Gastón Salmain

Un oficio perdido

Sucede que en las últimas horas apareció un oficio de la Fiscalía Federal de Rosario dirigido a la Prefectura Naval Argentina (PNA) en el que se le pedía a la fuerza que informara sobre los ingresos de personas al edificio donde funcionan los Juzgados Federales N° 1 y 2 de esa ciudad santafesina, en una medida destinada a verificar una afirmación decisiva de un imputado colaborador, quien dijo haber concurrido en dos oportunidades al despacho de Salmain.

Lo grave -indicaron las fuentes consultadas- es que " ni el oficio ni su respuesta habrían sido incorporados oportunamente al expediente principal, pese a tratarse de una constancia con aptitud para confirmar o desmentir uno de los pilares de la hipótesis acusatoria". "En otras palabras -agregaron-, el juez habría sido indagado y luego procesado sin que esa evidencia quedara formalmente agregada a la causa, aun cuando podía resultar decisiva para evaluar la credibilidad del relato del ´arrepentido' ”.

Una aclaración poco clara

Los informantes también indicaron "la gravedad" de la explicación sobre la pérdida del testimonio del arrepentido realizada por el fiscal Federico Reynares Solari. Y señalaron: "En una presentación incorporada al incidente de recusación, el representante del Ministerio Público afirmó que se trataba de un oficio `que se encontraba en otra causa´ y agregó que la respuesta de Prefectura ´se obtuvo en el marco de una investigación penal llevada adelante sin comunicación a los investigados`” .

Además, las fuentes resaltaron que "sin embargo, la copia del oficio que salió a la luz consignaría expresamente que el requerimiento fue librado `en el marco de los casos Caso Coirón 76194/2024 y 190724/2025´, lo que pondría en crisis esa explicación y abriría un interrogante frontal: si el oficio fue emitido en el marco de la causa, ¿por qué se dijo después que pertenecía a otra investigación?"

Finalmente, hicieron una síntesis del hecho: "La secuencia, de confirmarse, resulta demoledora. Primero se ordena una medida de prueba sobre un punto central de la acusación. Después, la constancia no aparece en el expediente. Más tarde, cuando se exige su incorporación, se ensaya una explicación que ahora quedaría desmentida por el propio texto del oficio. No se trata ya de una simple desprolijidad procesal ni de una diferencia de criterio entre acusación y defensa. Lo que asoma es la sospecha de un manejo selectivo de la prueba, con potencial capacidad para torcer el sentido de una investigación penal de enorme gravedad institucional".

Desde diciembre de 2025, el caso Salmain se ve salpicado por denuncias sobre supuestas irregularidades, ocultamiento de elementos probatorios y maniobras orientadas a consolidar una acusación sin el debido fundamento probatorio.

La aparición de este oficio dirigido a la PNA preocupa, porque si una prueba se produce, se oculta y luego se ofrece una versión incompatible con el propio documento, queda un manto de sospecha sobre los responsables de la investigaciòn.