Allí, junto al presidente se espera la presencia del gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, autoridades nacionales, gobernadores de las provincias productoras de hidrocarburos, representantes de los trabajadores y trabajadoras, directivos de las empresas productoras y autoridades de YPF.

El acto está previsto para las 12 en el área Loma Campana, un lugar emblemático no sólo por ser la mayor operación del no convencional de la compañía, sino también porque marcó el comienzo de los desarrollos masivos en la formación tras el acuerdo con la estadounidense Chevron, a 10 años de la recuperación del control estatal de la compañía durante la gestión de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El nuevo gasoducto de 558 kilómetros de extensión va a ser construido en dos etapas, de las cuales se pondrá en marcha la primera que contempla el trazado entre el punto de ingreso en la localidad neuquina de Tratayén hasta la localidad del oeste bonaerense de Salliqueló.

image.png Fernández anunciará en Vaca Muerta la construcción del gasoducto Néstor Kirchner

Además, permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24MMm3/día con un costo aproximado de US$ 1.500 millones y será financiado con fondos del tesoro, y del Aporte Solidario de las grandes riquezas.

La segunda etapa permitirá llegar con gas natural al sur de la provincia de Santa Fe, en la localidad de San Jerónimo, lo que abrirá la posibilidad de llegar a grandes centros urbanos e industrias del centro y norte del país, como así también la posibilidad de exportación a Brasil y norte de Chile.

A partir del lanzamiento del nuevo gasoducto troncal, el secretario de energía, Darío Martínez, aseguró que el Gobierno nacional analiza lanzar una nueva ronda del Plan Gas.Ar para generar un horizonte a las inversiones de las petroleras interesadas en el nuevo escenario que abrirá la obra.

"Estamos estudiando una nueva ronda del Plan Gas.Ar para los nuevos volúmenes que permitirá transportar el nuevo gasoducto", dijo Martínez, en declaraciones de prensa en medio del proceso de lanzamiento de la licitación de la obra que demandará una inversión estimada en más de US$ 1.500 millones.

Martínez expresó que "el mecanismo a elegir depende de factores tales como los momentos de puesta e servicio de las nuevas obras, y sus distintas etapas, los volúmenes asociados a cada momento de la obra y su capacidad objetiva de transporte, y los tiempos necesarios para que la industria realice sus inversiones y genere la producción adicional necesaria".

image.png Vaca Muerta: Darío Martínez aseguró que el Gobierno nacional analiza lanzar una nueva ronda del Plan Gas.Ar

En este sentido, el funcionario destacó que "el desafío de todo el sector es realizar este esfuerzo productivo adecuada y coordinadamente con el ritmo de la ejecución de las obras que lidera y están a cargo de IEASA, para obtener el mejor resultado posible en materia de sustitución de importación de GNL y gas oil, con gas argentino".

Martínez explicó que los resultados positivos en el incremento de la producción se inscriben en una segunda etapa de medidas como el inicio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y el conjunto de obras del Sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional.

Además del emblemático gasoducto Néstor Kirchner como obra principal, el Sistema de Gasoductos Tranport.Ar Producción Nacional implicará la ampliación del Gasoducto NEUBA II (Ordoqui), la construcción de los tramos finales en AMBA Sur y Norte, la reversión del Gasoducto Norte en sus etapas I y II, y la ampliación del Gasoducto Centro Oeste.