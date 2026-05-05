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Rechazan planteo de la defensa de Alberto Fernández por la denuncia de Fabiola Yáñez

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa del expresidente en una causa por violencia de género.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa del expresidente Alberto Fernández y confirmó resoluciones previas que rechazaron planteos de nulidad en la causa iniciada por Fabiola Yáñez por presunta violencia de género.

La decisión correspondió a la Sala II del tribunal, integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, quienes desestimaron la presentación directa de la defensa al considerar que no superó el umbral de admisibilidad requerido para habilitar la intervención del máximo tribunal penal.

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La resolución también ratificó la validez de lo actuado en la causa, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de género, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

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En el mismo expediente, el juez federal Daniel Rafecas había rechazado previamente distintos planteos de nulidad impulsados por la defensa, que buscaban invalidar pruebas consideradas centrales para el avance de la investigación.

De este modo, el rechazo de Casación cerró una nueva instancia de revisión y permitió la continuidad del proceso judicial sin modificaciones sobre las decisiones ya adoptadas en etapas anteriores.

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