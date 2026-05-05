Rechazan planteo de la defensa de Alberto Fernández por la denuncia de Fabiola Yáñez

La resolución también ratificó la validez de lo actuado en la causa, en línea con los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en materia de género, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

En el mismo expediente, el juez federal Daniel Rafecas había rechazado previamente distintos planteos de nulidad impulsados por la defensa, que buscaban invalidar pruebas consideradas centrales para el avance de la investigación.

De este modo, el rechazo de Casación cerró una nueva instancia de revisión y permitió la continuidad del proceso judicial sin modificaciones sobre las decisiones ya adoptadas en etapas anteriores.