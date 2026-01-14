Internacionales |

Donald Trump habló por teléfono con Delcy Rodríguez: "Es una persona estupenda"

El presidente de Estados Unidos confirmó la comunicación con su par interina de Venezuela. Se trató del primer contacto entre ellos tras la captura de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles haber mantenido una "larga" llamada telefónica con su par interina venezolana Delcy Rodríguez. Fue el primer contacto entre ambos desde la captura de Nicolás Maduro en una operación del ejército norteamericano.

"Acabamos de tener una conversación excelente hoy, y ella es una persona estupenda. Es alguien con quien hemos trabajado muy bien. (El secretario de Estado), Marco Rubio está lidiando con ella, yo también lo hice esta mañana. Hemos tenido una larga llamada, hablamos de muchas cosas, y creo que nos llevamos muy bien con Venezuela", afirmó el líder republicano en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Por su parte, Delcy Rodríguez, confirmó este miércoles que mantuvo una llamada telefónica con Donald Trump, para abordar una "agenda de trabajo bilateral" y los "asuntos pendientes" entre ambos gobiernos.

"El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo", dijo Rodríguez en un breve mensaje en Telegram.

b4c694b0-e8f5-11f0-af71-db5a2d52d4f6.jpg
Delcy Rodríguez asumió la presidencia de transición en Venezuela, en medio de cuestionamientos sobre su legitimidad y denuncias de control sobre la oposición.

La mandataria no ofreció detalles sobre la agenda de trabajo ni precisó los asuntos pendientes entre Venezuela y Estados Unidos, pero Trump reveló más temprano que la presidenta encargada es una "persona fantástica" con quien ha trabajado "muy bien".

Delcy Rodríguez asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el gobierno venezolano y anunció acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Este miércoles, Delcy Rodríguez informó que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de excarcelación "se mantiene abierto".

