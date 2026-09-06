Malvinas, Presupuesto y Congreso: Milei vuelve a reunir a sus ministros

En la Casa Rosada realizaron una evaluación positiva del impacto inicial de las medidas, especialmente después del repliegue de grandes empresas internacionales de servicios petroleros del proyecto Sea Lion, desarrollado en aguas que rodean al archipiélago.

El Presupuesto, la otra prioridad

La reunión también estará atravesada por la elaboración del Presupuesto 2027. El Ejecutivo tiene plazo hasta el 15 de septiembre para enviar el proyecto al Congreso y mantiene como condición central el equilibrio fiscal.

Ese objetivo anticipa una negociación compleja con gobernadores y sectores dialoguistas, principalmente por los recursos destinados a las provincias y la obra pública.

En ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá un papel relevante en las conversaciones con los mandatarios provinciales, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, será otra de las figuras centrales en el armado político.

La Casa Rosada deberá además definir su estrategia para conseguir respaldo parlamentario no sólo al Presupuesto, sino también a otros proyectos que pretende impulsar durante los próximos meses, entre ellos la reforma electoral.