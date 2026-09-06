Malvinas, Presupuesto y Congreso: Milei vuelve a reunir a sus ministros

El Presidente encabezará este lunes una nueva reunión de ministros en la Casa Rosada, la tercera en tres semanas. El Gobierno analizará el impacto de las medidas anunciadas por Malvinas y avanzará en la elaboración del Presupuesto 2027.
El presidente Javier Milei encabezará este lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada para abrir una semana cargada de definiciones políticas. Malvinas, el Presupuesto 2027 y la estrategia legislativa del oficialismo serán los principales asuntos que estarán sobre la mesa.
Será la tercera convocatoria consecutiva en tres semanas, después de los encuentros del 24 de agosto y del martes pasado. La frecuencia responde a la dinámica que busca imponer Milei para supervisar la gestión de cada área y establecer las prioridades del Ejecutivo.
Uno de los temas centrales será el seguimiento de las medidas anunciadas el jueves pasado por el mandatario en cadena nacional en relación con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Entre las iniciativas se encuentra el endurecimiento de las sanciones contra las compañías que participen de la explotación de hidrocarburos sin autorización argentina. Milei también anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.
En la Casa Rosada realizaron una evaluación positiva del impacto inicial de las medidas, especialmente después del repliegue de grandes empresas internacionales de servicios petroleros del proyecto Sea Lion, desarrollado en aguas que rodean al archipiélago.
La reunión también estará atravesada por la elaboración del Presupuesto 2027. El Ejecutivo tiene plazo hasta el 15 de septiembre para enviar el proyecto al Congreso y mantiene como condición central el equilibrio fiscal.
Ese objetivo anticipa una negociación compleja con gobernadores y sectores dialoguistas, principalmente por los recursos destinados a las provincias y la obra pública.
En ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tendrá un papel relevante en las conversaciones con los mandatarios provinciales, mientras que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, será otra de las figuras centrales en el armado político.
La Casa Rosada deberá además definir su estrategia para conseguir respaldo parlamentario no sólo al Presupuesto, sino también a otros proyectos que pretende impulsar durante los próximos meses, entre ellos la reforma electoral.
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