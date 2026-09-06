Respaldo empresario a la estrategia del Gobierno por Malvinas: reclaman unidad

En su pronunciamiento, el G6 buscó colocar el reclamo por fuera de la confrontación política interna. “La soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable”, señaló y remarcó que se trata de una cuestión que “debe unir a todos los argentinos”.

El sector empresario sostuvo que el reclamo debe continuar con firmeza, pero dentro del marco establecido por la Constitución Nacional y el derecho internacional. En ese sentido, ratificó la vía diplomática y la negociación como instrumentos para alcanzar una solución pacífica.

Las organizaciones también destacaron que la defensa del territorio y de los recursos naturales, junto con los intereses estratégicos de la Nación, constituye una responsabilidad colectiva que requiere continuidad independientemente del signo político de cada gobierno.

Preocupación por la explotación de recursos

Dentro del G6, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios fue más allá y expresó por separado su acompañamiento a los anuncios realizados por el presidente Javier Milei.

La entidad centró su preocupación en una eventual explotación de recursos del subsuelo en las zonas bajo control británico. Frente a esa posibilidad, consideró favorable incrementar la presión sobre aquellas empresas que participen directa o indirectamente de esos proyectos.

La CAC sostuvo que las medidas servirían para desalentar lo que definió como un posible “flagrante expolio al patrimonio nacional” y reclamó que los distintos espacios políticos conformen una posición común ante la cuestión.

Para la cámara empresaria, las diferencias que atraviesan la discusión política doméstica deberían quedar en segundo plano cuando se trata de Malvinas. En respaldo de esa postura, recordó que la Constitución Nacional establece la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes como un objetivo “permanente e irrenunciable del pueblo argentino”.

Tanto el G6 como la CAC coincidieron, además, en que el camino debe mantenerse dentro del derecho internacional, la negociación y la diplomacia. De esa manera, el empresariado sumó una señal de respaldo a la estrategia oficial y, al mismo tiempo, reclamó preservar el consenso histórico alrededor de Malvinas como una política de Estado.