Santiago Del Moro confesó su máxima preocupación familiar: "Se atrinchera..."

Santa, es la tercera hija fruto de su relación del conductor con María José Sánchez. Forman una gran familia unto a Catalina y Amanda.

CÓMO SERÁ EL FUTURO LABORAL DE SANTIAGO

“Tengo un par de cosas que tengo que elegir en estos días ,a ver que voy a hacer”, anticipó Santiago, sobre cómo podría seguir su camino profesional considerando que, en los últimos meses, se hablaron de tres propuestas concretas. Por un lado, a Del Moro le ofrecieron volver a estar al frente de Intratables, el programa político que supo estar en el prime time de América.

Por el otro, conducir la nueva edición de Gran Hermano, de cara al 2027. Y, por tercera opción, ser quien presente Got Talent, uno de los programas de entretenimientos que Telefe tiene pautada en su grilla, para el próximo año. Veremos por cual se define, antes de cerrar este año.