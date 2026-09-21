Atendado a la AMIA: procesaron a ocho ciudadanos iraníes y libaneses

Como cómplices necesarios fueron procesados Hadi Soleimanpour, ex embajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, quien se desempeñaba como consejero cultural de la Embajada iraní, y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

También fue procesado Salman Raouf Salman, también identificado como Samuel El Reda, agente libanés de Hezbollah a quien el magistrado atribuyó la coordinación de la etapa final del atentado.

De acuerdo con la resolución, los responsables compraron una camioneta Renault Trafic el 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kilos de amonal y TNT. El vehículo fue utilizado el 18 de julio para perpetrar el ataque contra la AMIA, que provocó 85 muertes, 151 heridos y graves daños materiales.

Los hechos fueron considerados como homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio capaz de causar peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.

Rafecas calificó además el atentado como un crimen de lesa humanidad y lo encuadró también en la figura de genocidio en los términos del Derecho internacional.

La investigación también incorpora una hipótesis de coordinación entre el ataque contra la AMIA y otro atentado dirigido contra la comunidad judía ocurrido al día siguiente en Panamá. Según el fallo, un pasajero suicida hizo explotar un avión de línea, provocó la muerte de 20 personas y, entre ellas, 12 integrantes de la colectividad judía panameña. La causa continúa abierta en ese país y existe intercambio de información con la investigación argentina.

El expediente AMIA mantiene además una conexión judicial con la investigación por el atentado contra la embajada de Israel ocurrido en Buenos Aires en 1992. A partir de un planteo de la UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, Rafecas dispuso dar intervención a la Corte Suprema ante la posibilidad de que ambos ataques hayan sido ejecutados por Hezbolá.

El juez dispuso la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. Tampoco trató la situación del líder supremo iraní Alí Khamenei, del líder de Hezbollah Imad Mughniyeh ni de Ali Hussein Abdallah debido a que, según la resolución, fallecieron en 2026, 2008 y 2020, respectivamente.

La resolución podrá ser apelada por la Defensa Oficial y, en caso de quedar confirmada por las instancias superiores, el juzgado deberá correr vista a las partes para avanzar hacia el eventual juicio oral y público bajo el régimen de juicio en ausencia.