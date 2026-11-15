ARA San Juan: a nueve años de la tragedia homenajean a los 44 submarinistas

También participaron representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, asociaciones de veteranos de la Guerra de Malvinas, integrantes de la Asociación de Suboficiales Submarinistas Argentinos y familiares de los 44 tripulantes.

La jornada comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por la Banda de Música del Área Naval Atlántica. Posteriormente, el comandante de la Fuerza de Submarinos, capitán de navío Walter Darío Tigero, pronunció un mensaje en recuerdo de sus camaradas.

"Hace nueve años, el submarino ARA San Juan no regresaba a este, su apostadero natural. Por eso, estar hoy aquí, junto a este memorial, no es solamente cumplir con una ceremonia", expresó el oficial.

La camaradería de los submarinistas

En ese sentido, remarcó que el encuentro representa una oportunidad para "recordar a quienes fueron nuestros camaradas, acompañar a sus familias y reafirmar el compromiso de la Armada con su memoria y con el legado que nos dejaron".

Durante su intervención, Tigero destacó el espíritu de servicio, la entrega y la camaradería de los submarinistas, valores que, aseguró, permanecen presentes entre quienes integran la fuerza.

"Su ejemplo nos acompaña. Su legado permanece. Y su patrulla continúa", manifestó, en uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

Un homenaje cargado de emoción

Luego de las palabras alusivas, el diácono Antonio Shugt realizó una invocación religiosa en memoria de los tripulantes y en acompañamiento a sus familiares.

Posteriormente, representantes de las familias y de la Armada Argentina colocaron ofrendas florales junto al memorial, en un gesto de reconocimiento a los marinos fallecidos.

El acto continuó con un toque de silencio dedicado a los 44 submarinistas que permanecen en patrulla eterna y concluyó con la interpretación de la Marcha de la Armada.

El ARA San Juan (S-42), que tenía su apostadero habitual en la Base Naval Mar del Plata, perdió contacto el 15 de noviembre de 2017 mientras navegaba desde Ushuaia hacia la ciudad bonaerense.

Su desaparición dio lugar a un amplio operativo internacional de búsqueda que se extendió durante un año. Finalmente, en noviembre de 2018, los restos de la embarcación fueron localizados a más de 900 metros de profundidad, a la altura del Golfo San Jorge.

La tragedia provocó una profunda conmoción en todo el país y convirtió a los 44 tripulantes en un símbolo de entrega y servicio.

En reconocimiento a su memoria, la Ley 27.758 instituyó el 15 de noviembre como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del submarino ARA San Juan.