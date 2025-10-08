Cierran paso a nivel en el centro de Morón por trabajos de mejoramiento

El cruce de la calle Belgrano y las vías de la Línea Sarmiento permanecerá clausurado por tres semanas, en el marco de la obra de renovación integral de la estación de trenes de la ciudad.
En el marco de la obra de renovación integral de la Estación Morón, hasta el 27 de este mes inclusive permanecerá clausurado el paso a nivel ubicado a la altura de la calle Belgrano. El desvío sugerido es por el cruce bajo nivel de la calle Casullo. Los trabajos contemplan una intervención completa sobre la infraestructura ferroviaria y la calzada vehicular, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad de la zona.
Las tareas incluyen el reemplazo de rieles, durmientes y fijaciones, la alineación de vías, el mejoramiento de la calzada vehicular, la pintura de sendas peatonales y vehiculares, y el reemplazo y pintura de laberintos.
La renovación integral de la Estación Morón se desarrollará en etapas y demandará aproximadamente 18 meses hasta su finalización. Para no interrumpir el servicio ferroviario, se habilitará un andén provisorio al norte, ubicado a unos 300 metros, antes de comenzar los trabajos en la sección sur. El plan contempla intervenir un andén a la vez, de modo de afectar lo menos posible la operatividad del sistema.
En esta primera etapa, se trabajará sobre el andén norte (trenes con sentido a Once) y se construirá el andén provisorio entre las calles Berutti y French. Una vez habilitado, las formaciones se detendrán en ese punto mientras se realiza la reconstrucción integral del andén actual. Luego, se rehabilitará la estación y se desmontará el andén provisorio para trasladarlo al lado sur, donde se repetirá el procedimiento.
La obra, impulsada por el Ministerio de Transporte de la Nación y acompañada por el Municipio de Morón, representa un paso clave en la transformación y puesta en valor de la estación, fortaleciendo la seguridad, la accesibilidad y la calidad del servicio en uno de los principales puntos de conexión del oeste del conurbano.
