Cierran paso a nivel en el centro de Morón por trabajos de mejoramiento

Las tareas incluyen el reemplazo de rieles, durmientes y fijaciones, la alineación de vías, el mejoramiento de la calzada vehicular, la pintura de sendas peatonales y vehiculares, y el reemplazo y pintura de laberintos.

La renovación integral de la Estación Morón se desarrollará en etapas y demandará aproximadamente 18 meses hasta su finalización. Para no interrumpir el servicio ferroviario, se habilitará un andén provisorio al norte, ubicado a unos 300 metros, antes de comenzar los trabajos en la sección sur. El plan contempla intervenir un andén a la vez, de modo de afectar lo menos posible la operatividad del sistema.

En esta primera etapa, se trabajará sobre el andén norte (trenes con sentido a Once) y se construirá el andén provisorio entre las calles Berutti y French. Una vez habilitado, las formaciones se detendrán en ese punto mientras se realiza la reconstrucción integral del andén actual. Luego, se rehabilitará la estación y se desmontará el andén provisorio para trasladarlo al lado sur, donde se repetirá el procedimiento.

La obra, impulsada por el Ministerio de Transporte de la Nación y acompañada por el Municipio de Morón, representa un paso clave en la transformación y puesta en valor de la estación, fortaleciendo la seguridad, la accesibilidad y la calidad del servicio en uno de los principales puntos de conexión del oeste del conurbano.