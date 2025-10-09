Difundieron el cronograma de servicios por el feriado de este viernes en Morón

En materia de salud, el Hospital Municipal Ostaciana B. de Lavignolle (Monte 848, Morón) mantendrá su guardia activa las 24 horas. También atenderán el Centro de Salud Doctor Spríngolo (Galán 655, El Palomar), de 8 a 20, y el Centro de Salud Doctor Monte (Cartagena y Grito de Alcorta, Morón sur), de 8 a 19.

Los espacios deportivos municipales funcionarán con normalidad: el Gorki Grana (Santa María de Oro 3530, Castelar), de 7 a 22; el Parque Deportivo El Palomar (Derqui y José Rodó) y el Parque Deportivo Castelar (Arena 3300), ambos de 8 a 20. También permanecerán abiertas las reservas naturales de Castelar (Coronel Arena 3202) y de El Palomar (Derqui y Corvalán), ambas de 9 a 18.30, junto con el Espacio de Agroecología Urbana y Vivero Municipal (Stevenson 2355, Morón sur) y la Estación Ambiental que funciona en la Reserva de El Palomar, de 9 a 18.

El Cementerio Municipal abrirá únicamente para visitas, de 8 a 16. En tanto, el servicio de recolección de residuos domiciliarios se realizará con normalidad en su horario habitual, de domingo a viernes, de 18 a 21. Ante cualquier urgencia, se puede llamar al 911 (Policía); al SAME-SAMPI, al 107, 4609-2211, 4609-2290 o 0800–345–7263; y a los Bomberos, al 100.