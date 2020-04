Aclaran estado de ambulancias del SAME Provincia de Vidal

El ex funcionario explicó que durante su gestión se firmaron convenios con 119 municipios por los cuales se entregaron 613 ambulancias en el marco del sistema SAME, “que no existía en la provincia de Buenos Aires con anterioridad al 2015”.

“Hubo una parte del parque de ambulancias que quedó en stock en el gobierno de la provincia para futuras asignaciones. Esas ambulancias estaban guardadas bajo techo en un depósito del Hospital San Martín de La Plata, todas incorporadas el patrimonio, patentadas y no tiradas como se dijo falsamente”, señaló.

“Vivimos un momento difícil en la provincia y el país que no debería ser aprovechado para hacer política de mala manera. El SAME fue elogiado en todas las comunidades a donde llegó y creo que no hay dudas sobre sus bondades. Estamos a disposición para cualquier aclaración que requieran las actuales autoridades”, concluyó Scarsi.