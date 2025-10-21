Acribillaron a un joven en Lomas en otro aparente ajuste de cuentas

Los investigadores descartan que se haya tratado de un robo, dado que no se detectó faltante de pertenencias personales ni signos de lucha previa, y apuntan a que todo habría estado motivado por una venganza personal.

Efectivos de la Comisaría de Villa Centenario y de la DDI de Lomas intensificaron los operativos de búsqueda para dar con el autor del hecho ocurrido en la intersección de las calles 103 y 2, frente a un gran descampado. A ese lugar había llegado a bordo de un coche oscuro y en compañía de varios hombres, con quienes se fugó.

La víctima recibió cinco impactos de arma de fuego, en el estómago, en el brazo izquierdo, en la ingle, en el muslo izquierdo y en el glúteo derecho. Fue trasladado a una sala de primeros auxilios, pero dada la gravedad de las heridas falleció a poco de ingresar al centro de salud. En el lugar, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes en la escena del crimen y encontró al menos cinco vainas servidas.

La investigación se encuentra en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Los investigadores trabajan sobre distintas líneas de análisis, entre ellas los antecedentes penales de la víctima, que incluyen detenciones previas por robos bajo la modalidad motochorro.

Consta en el expediente que el muchacho que falleció en el ilícito contaba con antecedentes delictivos por robos de motochorros y que, en dicho sentido, el 7 de mayo había sido detenido por tratar de asaltar a un suboficial principal de la Policía Federal y que, por esta razón, el 25 de junio se lo había alojado en la alcaidía de Lomas.