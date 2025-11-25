Deportivo Berazategui reconoció a una de sus figuras históricas

En el marco de la victoria frente al elenco patagónico, el anfitrión dejó otra de las postales más emotivas de la temporada al reconocer a un emblema de la institución de la zona sur del conurbano bonaerense.

A lo largo de su paso por la entidad, la exponente construyó un recorrido repleto de méritos porque fue elegida MVP de la Liga de Desarrollo 2019, reconocimiento que selló una temporada brillante y la proyectó como una de las grandes promesas del básquet femenino. Ese mismo día también se consagraría campeona de La Liga Femenina, un título que repetiría dos años más tarde.

En la temporada pasada, en tanto, volvió a demostrar su vigencia, liderazgo y compromiso con el Aurinegro en el que fue la máxima anotadora del plantel, más allá de las idas y vueltas en torno a un itinerario que estuvo lejos de la lucha por la gloria.

Antes del salto inicial, la dirigencia le entregó un diploma y una de sus camisetas un gesto encabezado por Mario Quiñonez y acompañado por el aplauso cálido de toda la familia aurinegra.

Este homenaje se inscribe dentro de una iniciativa institucional destinada a reconocer a todas las jugadoras que contribuyeron al crecimiento deportivo de Berazategui. En fechas anteriores, la distinción fue para Agustina Jourdheuil, Agustina García, las hermanas Noelia y Luciana Zinna, Wanda y Berenice López, Florencia Fernández y hasta Turbina Arjone.