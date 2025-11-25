Los Andes confirmó la continuidad de Lemos como técnico

Lemos estará acompañado por su grupo de siempre, quienes realizaron un esforzado trabajo en el año en el Milrayitas, conformado por su ayudante de campo Javier Patalano, Oscar Molina (preparador físico) y Alejandro Santillán (entrenador de arqueros).

Por otra parte, al enorme éxodo de futbolistas del club se sumaron nuevas salidas y de peso en el plantel Milrayita: los arqueros Mariano Monllor y Franco Daniel Rivasseaeu, el defensor Tomás Agustín Pérez y el delantero Tomás Rambert.

Si bien Monllor es un golero experimentado, no tuvo el rodaje esperado: jugó apenas 7 partidos, lo que suma 573 minutos en la Primera Nacional. Ya el resto de los otros protagonistas tiene una situación diferente: Pérez estuvo en 26 partidos, Rambert disputó 11 cotejos y el arquero Rivasseaeu 8 presentaciones, más que Monllor y en esos casos fue para reemplazar a Sebastián López, el referente de los tres palos mayoritariamente e el año.