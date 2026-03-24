Bronca y fastidio en El Porvenir por el empate con Mercedes

"El análisis, más allá del partido, es de bronca y fastidio por no habernos llevado los tres puntos", arrancó el DT, reflejando el sentir de un vestuario que se siente en deuda con el marcador pero conforme con la entrega. Fleitas, consciente del clima que se vive en las tribunas del Blanquinegro, le habló directamente al hincha del Blanquinegro: "Quiero decirle a la gente que entiendo el fastidio y la ansiedad de ganar. Nosotros estamos tranquilos por el trabajo que venimos haciendo, pero también queremos esa victoria. Nos la merecemos como equipo".