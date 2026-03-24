Bronca y fastidio en El Porvenir por el empate con Mercedes

El técnico Santiago Fleitas reconoció el sentimiento de los seguidores, y aseguró que "estamos tranquilos por el trabajo que venimos haciendo, pero también queremos esa victoria".
El empate 1-1 entre El Porvenir y Club Mercedes dejó una sensación de cuentas pendientes en el Estadio Gildo Francisco Ghersinich. Pese al esfuerzo y a la búsqueda constante, el conjunto de Gerli no pudo quebrar la paridad y debió conformarse con repartir unidades, un resultado que caló hondo en el ánimo del plantel y del cuerpo técnico. Tras el encuentro, el entrenador Santiago Fleitas no ocultó su insatisfacción por el desenlace y analizó el presente del club de la región con una mezcla de autocrítica y respaldo al proceso que viene encabezando en esta temporada de la Primera C.
"El análisis, más allá del partido, es de bronca y fastidio por no habernos llevado los tres puntos", arrancó el DT, reflejando el sentir de un vestuario que se siente en deuda con el marcador pero conforme con la entrega. Fleitas, consciente del clima que se vive en las tribunas del Blanquinegro, le habló directamente al hincha del Blanquinegro: "Quiero decirle a la gente que entiendo el fastidio y la ansiedad de ganar. Nosotros estamos tranquilos por el trabajo que venimos haciendo, pero también queremos esa victoria. Nos la merecemos como equipo".
Sin embargo, el técnico del club de la región fue tajante al separar las formas de los resultados, demostrando que tiene los pies sobre la tierra en una categoría donde nadie regala nada. "Soy el primero que sabe que el fútbol no es de merecimientos, sino que hay que hacerlo", sentenció con firmeza.
Para Fleitas, el Porve tiene los argumentos futbolísticos necesarios para revertir esta racha de igualdades y empezar a escalar en la tabla de posiciones: "El equipo tiene con qué seguir dando pelea y vamos por seguir sumando", concluyó, reafirmando su confianza en el grupo de cara a los próximos compromisos.
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